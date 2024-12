Caso Hermosilla: diputada Musante pide inhabilitación de fiscal en causa por tráfico de influencias

Este miércoles la diputada independiente y querellante de la arista tráfico de influencias en el Poder Judicial del caso Hermosilla, Camila Musante, solicitó la inhabilitación de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, a cargo de la causa.

Esto, pues a juicio de la parlamentaria, la fiscal Perivancich ha investigado “poco” y no ha avanzado en las indagatorias de hechos que podrían constituir delitos: “Hemos visto a ministros de la Corte Suprema, exministros de Estado, exfiscales involucrados por eventual tráfico de influencias y no se ha producido a la fecha ni una sola diligencia por parte de la actual fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich”.

“Por eso he solicitado su inhabilitación, porque me parece que una persona que no realiza gestiones de investigación en una causa tan importante como es el tráfico de influencias en el Poder Judicial no puede continuar investigando”, destacó.

En esa misma línea, Musante llamó al fiscal nacional, Ángel Valencia, “a que ponga prioridad en las investigaciones que tienen que ver con la corrupción que hoy día está instalada en el Poder Judicial, y a propósito de la arista tráfico influencias que se abre por el caso Hermosilla”. “A mí me parece impresentable que hay una fiscal regional que no haya realizado ni una sola diligencia, lo digo como querellante del caso, y creo que lo mínimo es inhabilitarla, teniendo además en consideración que ya está a cargo de otras investigaciones”, enfatizó.

Cabe señalar además, que la diputada Musante ya había señalado su molestia respecto a otra arista del caso Audios, la que corresponde a Parque Capital, pues el Ministerio Público informó que formalizará al imputado y abogado Luis Hermosilla, por el delito de tráfico de influencias el próximo 8 de enero.

Sin embargo, la Fiscalía no formalizará al ex ministro del Interior Andrés Chadwick, pese a que el exmilitante de la UDI entregó declaraciones ante el el fiscal, Miguel Ángel Orellana, por esta arista, donde según la indagatoria, Chadwick y Hermosilla habrían facilitado que el Ministerio de Vivienda aprobara permisos con rapidez.

Asimismo, hace pocos días la imputada y abogada Leonarda Villalobos declaró ante el mismo persecutor por la arista Factop, donde de acuerdo a El Mostrador, habría afirmado que con dineros del factoring se financió a políticos, entre ellos, la exdiputada UDI Andrea Molina.