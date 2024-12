"No merece homenaje alguno": Concejo de Ñuñoa cambia de nombre a calle República de Israel por Nueva Ñuñoa

En la Sesión Ordinaria N°35 del Concejo Municipal desarrollada hoy, miércoles 4 de diciembre, se aprobó por mayoría de votos el cambio de nombre de la calle República de Israel por Nueva Ñuñoa.

Lo anterior, obedece a una solicitud que levantó más de un centenar de vecinos y que fue expuesta en Audiencia Pública el 10 de octubre pasado.

Respecto a su votación, el edil Camilo Brodsky señaló que “como concejal y como descendiente de judíos me parece que no merece homenaje alguno un Estado que es hijo de una ideología como la sionista. Que es colonialista, supremacista y que está cometiendo en este momento un genocidio”.

En tanto la presidenta del Concejo Municipal, Alejandra Valle, señaló que “el dolor no nos puede ser indiferente, cuando hay niños, decenas de miles de niños muertos, de las maneras más horribles, que han quedado huérfanos, que están debajo escombros, que han muerto de hambre, creo que la humanidad no puede estar indiferente a eso. Por eso hemos escuchado los distintos argumentos… tanto humanitarios como legales, y hasta de patrimonio, porque hoy no estamos haciendo un acto de reivindicación política ni ideológica, estamos pidiendo que esta calle (República de Israel) vuelva a llamarse como se llamaba en el pasado (Nueva Ñuñoa), lo que también es un acto de reivindicación patrimonial”.

Por su parte, el abogado Luis Mariano Rendón, integrante de la iniciativa para cambiar el nombre de calle República de Israel, manifestó que “la Municipalidad de Ñuñoa y su comunidad lo que hoy ha hecho es aplicar una sanción moral, desde este lugar lejano de donde se están produciendo los hechos, de que no es indiferente a los crímenes que se han cometido contra el pueblo palestino (…) No se le puede rendir homenajes a un Estado, como el de Israel, colonialista, que lo que ha hecho es violar el ordenamiento jurídico internacional”.