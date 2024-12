Superintendente de Salud asiste hoy a comisión del Senado a defender "chaucheo" de Isapres

“¿Con qué criterio la Superintendencia de Salud aprobó los planes de pago y ajustes de las Isapres?” Esa es la pregunta que se hacen los integrantes de la Comisión de Salud del Senado tras conocerse los indignantes montos que las aseguradoras entregarán a sus afiliados a modo de compensación por los pagos en exceso, todo en el marco de la aplicación de la ley corta.

El superintendente Víctor Torres asistirá hoy miércoles a la sesión de esta instancia para explicar esta y otras consultas que los parlamentarios hicieron ver este martes. Todas dicen relación con la siguiente premisa: “la ley permitía pagos hasta en 13 años, pero la autoridad estaba facultada para modificar la propuesta presentada por las Isapres pensando en los afectados”.

Al respecto, el presidente de la comisión, el senador Sergio Gahona, recordó que, en la señalada tramitación, “el tema se zanjó en una comisión mixta, donde también está la opción de un pronto pago (…) Más allá de buscar responsabilidades, creo que hay que encontrar soluciones. No todas las Isapres han optado por hacer este tipo de devoluciones, por eso se requieren más antecedentes”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán, quien calificó el pago como un “chaucheo”, acusó la falta de antecedentes coincidiendo con sus pares en que “le solicitamos información a la superintendencia, luego de aprobarse la ley corta, para saber cómo iban a venir las devoluciones, pero poco se nos dijo (…) Una cosa es que las aseguradoras busquen no generar una quiebra sistémica con este gasto, pero otra es burlarse de los afiliados además que hubo una campaña de expectativas irracionales. Hay personas que van a recibir $300 al mes por 13 años…”.

En la misma línea, la senadora Ximena Ordenes planteó que “nos enteramos de esta situación penosa por la prensa (…) Hay que recordar que hubo una negociación para ver los plazos. La oposición planteó 15 años, nosotros 10 y se concordó 13 (…) Las cartas no resisten análisis. Esta conversación debe darse con la Superintendencia y con ella buscarse una solución porque el tema no da para más”.

Luego, el senador Juan Luis Castro insistió en que “cuando tramitamos la ley corta, no fui parte del acuerdo precisamente por esto del plazo (…) Lamento que no esté hoy la autoridad, entiendo que tenga otra agenda, pero me pregunto si habrá otro tema más importante hoy. También quiero decir que hay una responsabilidad compartida entre la Superintendencia de Salud y el Consejo Consultivo que iban a visar los planes (…) No soy partidario de una ley interpretativa”.

El pago de las deudas -que alcanza los 1,2 billones de pesos- debe efectuarse a partir de diciembre y para eso las Isapres pueden optar por tres vías: excedentes de manera mensual en hasta 13 años; pronto pago (la aseguradora acuerda el pago total de la deuda en una cuota, aplicando un descuento); y la entrega de un bono de deuda transable en el mercado financiero.

Si la Isapre opta por devolverlo en cuotas mensuales, hay 3 tramos etarios para ello: los menores de 65 años, hasta 13 años; los mayores de 65 años y menores de 80 años en hasta 5 años; y para los mayores de 80 años, en hasta 2 años.