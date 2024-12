Tania Zeng en la lista de las 100 mujeres de 2024 por la BBC

En una reciente entrevista con CNN Deportes, Tania Zeng evidenció su felicidad al ser incluida en la lista de las 100 Mujeres de 2024 por la BBC. Este reconocimiento es un claro testimonio de la resiliencia que la caracteriza.

Revelando detalles de una noche que cambió su vida, Zeng compartió cómo se sintió al ser felicitada inesperadamente por su esposo. “Anoche me llegó la sorpresa que mi esposo me llamó y me felicitó, entonces yo dije: ‘¿Por qué me felicitó?’, ahí me enteré de tremenda noticia”, contó Zeng

Tras un histórico debut olímpico en París 2024 a sus 58 años, Zeng se convirtió en símbolo de tenacidad y persistencia. La sorpresa de figurar en tal distinguida lista tras los Juegos Olímpicos añadió una alegría imborrable a su recorrido deportivo.

La noticia resonó también en el núcleo familiar de la deportista, quién se ha visto rodeada de felicitaciones y buenos deseos. Esto evidencia la profunda huella que ha dejado Zeng no solo en el deporte, sino en la vida de personas cercanas a ella.

Reflexionando sobre lo que significa este reconocimiento, Tania Zeng se muestra sumamente conmovida, “le di a conocer la noticia a toda mi familia, quienes me felicitaron y se pusieron contentos. Recibí felicitaciones en todos lados y hoy me levanté llena de mensajes. Estoy súper, súper contenta”, señaló.

La historia de Tania Zeng es de aquellas que demuestran que nunca es tarde para perseguir los sueños. La prestigiosa inclusión en la lista de mujeres destacadas refuerza su posición como ícono de la perseverancia en cualquier ámbito de la vida.