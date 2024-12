Una victoria para Tohá: Cámara de Diputados despacha a ley la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública

En el marco de su último trámite constitucional, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el informe de la comisión mixta relativo al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Con 91 votos a favor, 28 en contra y 8 abstenciones la iniciativa quedó en condiciones de ser revisada por el Tribunal Constitucional para su posterior promulgación por el Presidente Gabriel Boric.

Se trata del proyecto insigne de la agenda de seguridad que lidera la ministra del Interior, Carolina Tohá, -a pesar de que fue ingresado durante el Gobierno de Sebastián Piñera- pero que tuvo que sortear una serie de barreras que fueron resueltas en una comisión mixta. Primero, respecto a las atribuciones que quedarán para el Ministerio del Interior, que desde ahora tendrá un rol de articulación política, y segundo, relativo a la expresión a nivel regional que tendría la cartera y que finalmente derivó en la creación de un seremi del Ministerio de Seguridad Pública.

Pese a ello, en el marco de la votación que se dio en esta jornada, diputados de derecha advirtieron su rechazo señalando que el organismo no cumple con el objetivo de combatir la inseguridad y que solo crea “más burocracia”. Se plantearon dudas, además, respecto al gasto que significará para el Estado ($7 mil 420 millones de pesos).

El Ejecutivo no contó con los votos del Partido Republicano y hubo descuelgues desde las bancadas de los partidos de Chile Vamos. Evópoli, la UDI y Renovación Nacional, dejaron en libertad de acción a sus parlamentarios.

La diputada RN, Camila Flores, indicó que: “No queremos más burócratas en el país. Queremos más Carabineros, más policías. Crear un nuevo Ministerio de Seguridad no le va a resolver en nada los problemas a los chilenos que tienen que vivir con un toque de queda autoimpuesto no saliendo de sus casas”.

Además, sostuvo la parlamentaria que “se está cometiendo una inconstitucionalidad, de contrabando nos están metiendo la figura del primer ministro“.

“Eso no corresponde, eso es atentatorio a nuestras normas constitucionales. Aquí de contrabando se está haciendo una modificación al sistema político creando esta figura y, por otro lado, cómo vamos a avalar la estupidez de tener seremis de seguridad, que burócratas regionales le vengan a dar instrucciones a nuestras policías de qué hacer en un operativo”, dijo.

En tanto, el diputado de la UDI, Henry Leal, recalcó que “lo que se está votando solo son las discrepancias entre ambas cámaras, por lo tanto, si no aprobamos este proyecto de ley va a quedar una ley absolutamente deforme, donde no va a haber expresión regional, no va a haber nadie que represente al Ministerio de Seguridad en las regiones, va a quedar sin facultades el Ministerio del Interior, va a ser un frankenstein”.

“Por lo tanto, yo llamo a la responsabilidad especialmente a mi bancada, a mi sector. Este es un proyecto de ley presentado en el Gobierno del presidente Piñera, que este Gobierno lo recogió, le hizo indicaciones, lo mejoró, hubo una mixta y nosotros queremos tener un ministerio especializado y no político, sectorial, dedicado exclusivamente a los temas de seguridad”, afirmó.

En su intervención, la ministra del Interior, Carolina Tohá, recordó que “lo que se está votando hoy día es el informe de la comisión mixta pero la creación del Ministerio de Seguridad, que ya se votó y ya se aprobó. En definitiva, si llegara a rechazarse el informe de hoy tendríamos de todas maneras ministerio, pero tendríamos un ministerio en estricto rigor sin pies ni cabeza”.

En ese sentido, la secretaria de Estado destacó que la cartera “fortalece la capacidad del Estado de enfrentar un tema complejo dinámico, cada vez más especializado, como es la seguridad”.

“Tener un ministerio que va a estar abocado exclusivamente a esta tarea y que no es un ministerio político. No porque un ministerio político no sea capaz de hacerlo, si dentro un ministerio político se puede generar capacidades ciertamente, pero un ministerio político está expuesto a un vaivén de debates que termina politizando y llevando a la contingencia de manera extrema el tema de la seguridad”, aseveró.

Cabe destacar que el nuevo Ministerio tiene como objetivo “colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, la prevención del delito y, en el ámbito de sus competencias, la protección de las personas en materias de seguridad, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias”, y tendrá como atribución el mando de Carabineros y la PDI.