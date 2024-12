"Si bajamos impuestos de algún grupo, necesitamos aumentarlos en otros": expertos analizan controversia tributaria entre el Gobierno y la Sofofa

Aprobada la Ley de Presupuesto 2025, el Gobierno estaría en planes de presentar antes del término del año legislativo la reforma del impuesto a la renta, proyecto que tendría, entre otras medidas, rebajar el impuesto de primera categoría de un 27% a un 25%.



Así lo confirmó la noche del miércoles el Presidente Gabriel Boric en el Encuentro Anual de la Industria 2024, quien en su alocución propuso bajar el impuesto corporativo dos puntos, con el objetivo de potenciar la inversión y el crecimiento del país.

Esto, en respuesta al emplazamiento que hizo la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, quien señaló que esta rebaja debería llegar al 23%, tal como el promedio de los países de la OCDE.

Al ser consultada por la respuesta del Jefe de Estado, la líder de la Sofofa señaló que: “como él mismo lo mencionó, cuando uno está en discusiones y en mesas de trabajo, uno lleva cosas para poder negociar, una propuesta aquí y el otro contrapropone, pero la verdad es que en las mesas se ha encontrado una amplia voluntad de mirar desde una perspectiva bien técnica. Éste no es un tema fácil, de cómo podemos llegar a un punto que es fomentar la inversión. Sabemos que eso es lo que finalmente resulta cuando bajas los impuestos de primera categoría, sin que eso signifique un costo adicional”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “si queremos hacer una reforma pro crecimiento del impuesto a la renta, aquellas cosas que involucran una menor recaudación, como la disminución de la tasa del impuesto de primera categoría o como los incentivos a la inversión, tienen que ser compensados con algo que aumente la recaudación, y eso, por lo menos en el planteamiento nuestro, es la tributación de personas que ganan más de seis millones de pesos al mes”.

“Ahora, por supuesto puede haber otra idea, pero lo importante es que exista esa compensación, porque de esa manera es que podemos articular, por un lado, la preocupación de un sector del país de que no aumente más la carga tributaria, y por otro lado, de que no perdamos espacio fiscal cuando lo necesitamos para muchas cosas. Esa es la ecuación que tenemos que lograr, nosotros tenemos nuestra propuesta, en la reunión que tuvimos con la CPC – Confederación de la Producción y del Comercio – hubo otras alternativas, y vamos a seguir conversando siempre dentro de esa lógica”, enfatizó.

En la misma línea, el Profesor Emérito de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, afirmó que “hay un consenso bastante amplio de que el impuesto a las empresas no debería ser mayor al promedio de la OCDE, actualmente el 27% está por encima de eso, entonces, que se baje tiene bastante sentido y esto obviamente con miras a que aliente una mayor inversión”.

“El tema de la contrapartida de eso, que la Sofofa no toma, es que si bajamos impuestos de algún grupo, si es que queremos mantener los gastos, necesitamos aumentar los impuestos en otros. Entonces, bajar los impuestos a las empresas, que es bueno en cuanto a inversión, y por consiguiente crecimiento, tiene el problema de que cae la carga tributaria, por ende, la Sofofa creo que se queda corta sólo hablando de la parte de reducción sin ver cómo se compensa”, recalcó el doctor en Economía en conversación Radio y Diario Universidad de Chile.

Para el docente de Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Casa de Bello, Pablo Barberis, es una buena noticia para las empresas la rebaja en dos puntos el impuesto, pues la OCDE recomienda 23 puntos promedio.

Sin embargo, el académico de la Universidad de Chile planteó que el tema de fondo está en que: “Por una parte, le quieren quitar dos puntos a las empresas pero, por otro lado, buscan subirles los impuestos a las personas naturales. Creo que eso es un tremendo y grave error”.

“Pues ya es alto el impuesto que se paga a nivel de las personas y entendiendo que además la gran mayoría de las personas en Chile, más del 99%, son empleados de empresas, independiente del sueldo que tengan. Por lo tanto, ya se le hace una tremenda contribución al Estado con los altos impuestos que ya están definidos, y a eso se le quiere subir aún más los impuestos. Es complejo el tema, es algo que no estoy de acuerdo en lo personal, además creo que tampoco es el momento, porque el Gobierno debería pensar en cómo fomentar el empleo, el crecimiento económico del país, cómo atraer más inversión extranjera a Chile. Entonces, debemos generar riquezas y no seguir quitándole a los que ya tienen, porque eso tampoco es viable y no hace que el país siga creciendo”, aseveró en diálogo con nuestro medio.

Cabe señalar que dentro de las medidas de la reforma también se incluiría una propuesta para la tasa de impuestos de primera categoría que pagan las micro, pequeñas y medianas empresas con ventas anuales de hasta 100 mil UF. Esto, pues en la pandemia se les fijó de manera transitoria una tasa de un 12,5% la que el próximo año subirá hasta el 25%.