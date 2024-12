U. de Chile lidera hallazgo que muestra la forma en que se agrupa el combustible que originó las galaxias

El futuro

“Esta investigación no termina aquí, ya que nuestros científicos continuarán adquiriendo más datos y presentarán sus hallazgos en conferencias internacionales. Si pudiera resumir en simple todo este tremendo resultado podría decir que, “ahora la teoría de formación y evolución de galaxias deberá considerar algo así como el pronóstico del tiempo, es decir, si está ‘nublado’ o no alrededor de una galaxia”, concluye el académico que tiene su oficina en el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, en Cerro Calán.

El estudio, titulado “Transverse clues on the kpc-scale structure of the circumgalactic medium as traced by C IV absorption”* (“Pistas transversales sobre la estructura a escala kpc del medio circun galáctico según la absorción de C IV”) fue publicado en la revista Astronomy & Astrophysics.