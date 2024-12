Diputado Melo (PS) y caso Hermosilla: "Lo importante es que se desarrolle toda la investigación"

En el marco del caso Hermosilla o caso Audios, el OS9 de Carabineros allanó la oficina y casa del abogado y ex asesor de la bancada del Partido Socialista (PS), Enrique Aldunate, por eventuales filtraciones en la investigación, diligencia que fue instruida por el Ministerio Público tras la apertura de la causa por violación de secretos.

Aldunate era además el profesional que representaba a los diputados del PS, Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, ambos querellantes en la causa contra el abogado Luis Hermosilla, imputado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

Al respecto, en la primera edición de Radioanálisis, el jefe de bancada del PS, Daniel Melo, relató que se enteró de esta información la mañana de este jueves, a través del medio La Segunda: “Comenzamos a recabar antecedentes porque nos parecía grave este hecho y le solicitamos la renuncia a Enrique Aldunate”.

“Las filtraciones en general dañan los procesos de investigación y nosotros no nos podemos ver involucrados en ese tipo de hechos, yo quiero aprovechar para descartar tanto que la bancada como Daniel Manoucheri y Daniella Cicardini hayan dado una instrucción al ahora exasesor para filtrar a un medio de comunicación, en particular esta información que es reservada de una causa tan grave como es el caso Hermosilla”, aseveró.

El jefe de bancada del PS además señaló que a Enrique Aldunante “se le revocó el mandato y, por lo tanto, nosotros además tomamos la decisión de reservarnos también evaluar otro tipo de acciones legales si corresponde para contribuir al proceso de investigación”.

“Acá lo central es que en el caso Hermosilla en particular se desarrolle toda la investigación que corresponda, son hechos graves, tienen aristas políticas, de grupos económicos, todo lo que conocimos a propósito de las acusaciones constitucionales de las cuales fuimos parte y por eso deberíamos centrar el foco en aquello”, enfatizó.

En ese sentido, el parlamentario destacó que “lo único que me llama mucho la atención es que la Fiscalía, en un tiempo récord, haya tomado esta decisión tan intrusiva de llevar adelante no sólo la incautación del teléfono de este asesor, sino que además concurrir a su oficina, a su a su domicilio particular, tener acceso a sus computadores y otro tipo de artefactos. Pero eso no ocurre, por ejemplo, en el caso del señor Felipe Ward y Andrés Chadwick, que son imputados además en esta causa”.

En la misma línea, la diputada y querellante del caso Audios, Daniella Cicardini, sostuvo que “no nos intimida la mafia de Hermosilla y seguimos adelante en busca de lo único que nos mueve, que es verdad y justicia en uno de los más graves casos de corrupción en nuestro país”.

“No instruimos jamás al abogado Aldunate a filtrar absolutamente nada y justamente para evitar que esto sea mal utilizado por Hermosilla y su banda, revocamos su mandato judicial, pero nos parece sospechoso que la denuncia en contra de Enrique Aldunate sea de una abogada republicana”, declaro.

Asimismo, el parlamentario y querellante del mismo caso, Daniel Manouchehri, indicó que “la denuncia en contra del abogado Aldunate por supuesta filtración del caso Hermosilla, hecha sospechosamente por una militante del Partido Republicano, se debe investigar”.

“Aunque nosotros estamos imposibilitados legalmente de hacerlo, ojalá Chile supiera todo lo que hay en el celular del caso Hermosilla. Los fiscales, los periodistas, los policías, los políticos y los jueces que hacían parte de esta red de corrupción y que acostumbran a armar operaciones para destruir a sus opositores”, recalcó.

Cabe señalar que la denuncia fue realizada por María Cristina Barrientos, asesora legislativa del Partido Republicano y del diputado Mauricio Ojeda, según información publicada por el medio El Ciudadano.