"El comienzo de una nueva historia": anuncian acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

El Mercosur y la Unión Europea concluyeron “las negociaciones para un acuerdo” de libre comercio, anunció este viernes en Montevideo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Concluimos las negociaciones para el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Es el comienzo de una nueva historia. Ahora espero discutirlo con los países europeos”, dijo Von der Leyen en X, al mismo tiempo que daba una rueda de prensa conjunta con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para anunciar el entendimiento después de 25 años.

La presidenta de la Comisión Europea sostuvo que los negociadores “trabajaron incansablemente durante muchos, muchos años en pro de un acuerdo ambicioso y balanceado. Y tuvieron éxito”, se congratuló.

This agreement is a win for Europe.

30.000 European small companies are already exporting to Mercosur.

Many more will follow.

EU-Mercosur reflects our values and commitment to climate action.

And our health and food standards remain untouchable ↓ https://t.co/Swp66exJrY

