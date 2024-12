Presidente Boric y recta final de la reforma de pensiones: "Depende de la voluntad de la oposición"

El Presidente Gabriel Boric lideró el último consejo de gabinete del 2024 en el Palacio de La Moneda, instancia donde aprovechó de relevar el cumplimiento de compromisos luego del despacho de iniciativas como el Ministerio de Seguridad. Además, delineó las prioridades para los próximos meses, entre ellas, la reforma de pensiones, donde entregó su pleno respaldo a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Al inicio de su intervención, el Mandatario sostuvo: “Quiero destacar el tremendo logro que hemos tenido en los últimos días que es, después de años y años de discusión, la aprobación del Ministerio de Seguridad y quiero felicitar a la ministra Tohá, y a través suyo ministra a todo su equipo, porque sé todo lo que hubo que trabajar para eso. Fueron realmente años de discusión. Esta idea, me contaba la ministra, que surgió en la época del presidente Lagos, y son cuestiones que por diferentes motivos cuesta sacar adelante”.

El Jefe de Estado destacó que “nosotros pasamos, pero las instituciones quedan“. En esa línea, afirmó que los esfuerzos de la actual administración buscan “legar una mucho mejor institucionalidad para poder enfrentar los desafíos en materia de seguridad que tiene Chile”.

“El Ministerio de Seguridad viene a ser la guinda de la torta de aquello, así que realmente felicitaciones y nos hemos puesto plazos ambiciosos para la implementación del ministerio. Tenemos un año y lo vamos a hacer en cuatro meses, sino un poco menos“, señaló.

Sobre las prioridades para los próximos meses, Boric indicó que en primer lugar estará la reforma pensiones. “La ministra Jara ha liderado un trabajo intenso arduo, difícil, de buscar llegar a acuerdos improbables y hemos avanzado significativamente. Estamos entrando a una recta final, yo espero que podamos tener luces y llegar a puerto durante el mes de enero, depende de la voluntad de las dos partes, en este caso de la oposición”, dijo.

“Acá lo importante es no perder de vista que, más allá de los deseos de la oposición o el modelo ideal que nosotros hubiésemos querido, lo importante es que las personas se vean beneficiadas mejorando significativamente el sistema de pensiones para que éste no sea un ‘ráscate con tus propias uñas’, sino que incorpore elementos de solidaridad en el sistema y en esa línea hemos estado trabajando y que las pensiones suban ahora. Así que ministra mucha fuerza“, afirmó.

Además, el Presidente Boric instruyó a sus secretarios de Estado a desplegarse adoptando medidas preventivas de cara a la temporada de incendios. “Como ustedes saben en Chile, las temporadas de incendios son muy duras y ésta no tendría por qué ser la excepción. Por lo tanto, es importante jugárnosla en todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir“, sostuvo.

“Lo hemos hecho fortaleciendo el presupuesto de CONAF en particular el año pasado, de Senapred este año, hemos incorporado más aviones, hemos incorporado más brigadistas. Hemos afinado la colaboración público-privada, pero la prevención es importante. Por lo tanto, les vamos a encargar en el despliegue de este mes y en enero que incorporen siempre dentro de sus pautas actividades vinculadas a la prevención de incendios. Y ahí vamos a organizar en conjunto con Interior, un despliegue por todo Chile para que los 24 ministros y ministras estén en particular en el centro de la temporada de incendios conversando con las comunidades sobre esto”, indicó.

Por último, mencionando la firma del proyecto sobre deuda histórica para su envío al Parlamento, el Mandatario destacó que “uno de los ejes de las palabras que se dieron ese día, fue el valor del cumplimiento de compromisos para la generación de la confianza en política“.

“Que es algo que está muy dañado en el último tiempo y realmente fue emocionante, pero muy significativo reparar esa cicatriz y creo que en cada una de sus carteras hay espacios en donde podemos avanzar en esa dirección. Cumplirle a la gente, que sepan que la política es una actividad que les mejora la calidad de vida en función de los compromisos que hemos adquirido que no es sencillamente administración, sino que tienen una dirección política en función de las convicciones que tenemos como gobierno, en función de una línea progresista y que no me cabe ninguna duda, que todos ustedes sienten también el corazón, pero es importante expresárselos y dar cuenta de lo que estamos haciendo a la ciudadanía”, finalizó.