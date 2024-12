Providencia sin Matthei y Vodanovic comprometido con Maipú: municipios claves de la RM inician nuevos mandatos

Son 345 las comunas del país en las que este viernes asumieron -y asumirán- nuevos alcaldes y alcaldesas. Algunos suscitaban mayor interés, como las llegadas de Sebastián Sichel (IND) y Mario Desbordes (RN), a Ñuñoa y Santiago, respectivamente, así como el nuevo proceso de Tomás Vodanovic (FA) en Maipú y la salida de Evelyn Matthei (UDI) de Providencia.

Esta última cedió el cargo a su sucesor, Jaime Bellolio (UDI), en una ceremonia marcada por las expectativas de Matthei y su paso definitivo a candidata presidencial. Aún cuando ella ha evitado referirse a sí misma como tal, el nuevo alcalde de Providencia tuvo un gesto en el que la felicitó por su nuevo desafio.

Entregando un arreglo floral con la forma de Chile, Bellolio le señaló a Matthei que quería “representar el paso que estás por dar desde Providencia, la comuna jardín, a liderar los destinos de Chile”.

En tanto, la jefa comunal saliente aprovechó su último discurso para mandar un mensaje al país. Su llamado, en particular, fue al diálogo entre los sectores políticos: “No podemos seguir en la lógica de vernos y tratarnos de enemigos porque pensamos distinto”.

“En el mundo municipal, la apertura al diálogo que he encontrado me ha hecho valorar otra forma de entender la política”, destacó.

El enésimo descarte de Vodanovic como candidato presidencial

En el inicio de su segundo período al mando de Maipú, Tomás Vodanovic reiteró su descarte como posible candidato presidencial y remarcó su compromiso como alcalde de la comuna. Incluso, ante las eventuales cartas del oficialismo para llegar a La Moneda, ofreció su apoyo desde su rol de jefe comunal.

“Las cartas presidenciales no se pueden levantar en base a popularidad o evaluaciones que son circunstanciales y pueden cambiar. Tienen que ver con las trayectorias, los liderazgos políticos”, afirmó en la instancia y apuntó a la disponibilidad que debe tener un candidato.

Por ello, tras jurar ante la Constitución, insistió en que su continuidad como edil “no es compatible con candidaturas”. “Mi nombre, hay que sacarlo de cualquier tipo de conversación. Me comprometo a contribuir con mi proyecto político con mi país desde mi rol de alcalde”, sentenció Vodanovic.

El “apogeo” de Ñuñoa

Sebastián Sichel, quién obtuvo un estrecho triunfo sobre la frenteamplista Emilia Ríos en Ñuñoa, dirigió su discurso como alcalde electo en la intención de llevar a la comuna “a su apogeo”.

“Yo me pregunto si Ñuñoa llegó a su apogeo. Estoy convencido de que no. Que no estamos en el punto más alto que merecen los ñuñoinos para vivir. El desafío de esta administración es llevarlo a ese apogeo”, mencionó Sichel.

En esa línea, fue tajante en afirmar que el desafío de su gestión es “innovar, no reemplazar”. “Venimos a mejorar, no a destruir. Vinimos a hacer algo tan importante: a encontrarnos y no a enfrentarnos”, aseguró el alcalde electo.