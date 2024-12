Desbordes defiende su primera medida: "La bandera de Chile representa a todos los habitantes de esta tierra"

El nuevo alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), justificó el retiro de las banderas mapuche y de la diversidad (LGBTI+), instaladas por la exjefa comunal Irací Hassler en el frontis de la municipalidad. Fue una de las primeras medidas del ex ministro al asumir el cargo.

Mientras daba un punto de prensa tras el cambio de mando, funcionarios de la nueva administración retiraron los emblemas identitarios y los reemplazaron por dos banderas chilenas y dos banderas del municipio de Santiago.

Luego de esta medida, el escritor y periodista mapuche Pedro Cayuque increpó a Desbordes en X: Solo la ignorancia supina de los colegas de La Segunda puede llamar ‘bandera de la izquierda mapuche’ a la Wenufoye del año 1992, símbolo transversal de los mapuche en Chile y Argentina. Mi consejo a @desbordes: sea cortés, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten”.

En respuesta, Desbordes escribió en su cuenta de X: “Gracias por su consejo poco cortés. No le voy a recomendar que se eduque, solo le pediré que respete. Para mí, la bandera de Chile representa a todos los habitantes de esta tierra, y la del municipio a los de la comuna”.

“Poner otras banderas es un gesto que haremos cuando la fecha lo amerita, por ejemplo, además de las que estaban, las del mundo cristiano evangélico, la de los demás pueblos originarios que no estaban y que no reconocen a la que se retiró como propia (incluso en el propio pueblo mapuche donde muchos ven esa bandera como la del consejo de todas las tierras). Créame que me informo y mucho”, concluyó.