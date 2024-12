Devolución de las isapres: Consejo Consultivo recomienda establecer monto mínimo para el pago a los afiliados

Este lunes, en el marco de la discusión sobre los planes de pago de las isapres a sus afiliados, el Consejo Consultivo conformado durante la tramitación de la Ley Corta expuso ante la Comisión de Salud del Senado.

En la instancia, la presidenta del Consejo Consultivo, Paula Benavides, se refirió al pago de la deuda de parte de las isapres a sus usuarios. Según Benavides, el consejo recomendó a la Superintendencia de Salud autorizar que se establezca un monto mínimo de pago mensual para los afiliados, con el propósito de generar un proceso eficiente que los beneficie.

Sobre esta recomendación, la entidad consultora sostuvo que la propuesta “será considerada como posibilidad de regulación”, pero advirtió que la ley autoriza a las aseguradoras de salud privadas a pagar la deuda en un plazo máximo de 13 años, priorizando a algunos afiliados en función de su edad.

En tanto, el superintendente de Salud, Víctor Torres, reiteró que el mecanismo de trabajo del organismo será el diálogo con las isapres. “Me he reunido con algunas de las isapres. No con todas, porque aún me falta la mitad con la que continuaré la reunión durante la tarde”, explayó.

“En términos generales, hemos tenido una buena disposición, al menos con las tres con las que ya me he reunido, para hacer primero un esfuerzo inmediato, es decir, ver de qué manera se mejora lo que están haciendo entre diciembre y enero. Y, en segundo lugar, para buscar una alternativa que nos permita tener una regulación en línea con lo planteado por el Consejo Consultivo hoy, lo cual nos parece una forma correcta y positiva de abordar una mejora futura a este tema”, señaló Torres.

Por su parte, el senador socialista e integrante de la Comisión de Salud, Juan Luís Castro, sostuvo que “el consejo obró correctamente”, pero que ellos “han sido consultivos”, no “resolutivos”. “Le dijeron largos meses atrás a la superintendencia lo mismo que la superintendencia ahora está admitiendo que es lo que hay que hacer”, subrayó.

“¿Por qué no se actúa a tiempo? Seis meses esperando para que hubiera un problemazo como este, con montos a devolver miserables a las personas, que tuviera que haber un escándalo nacional, que se le echara la culpa a todos, menos a los que tienen que resolver el problema, que son los que hoy día tienen la pelota en sus manos”, aseveró el parlamentario.