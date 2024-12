Oposición arremete ante desorden oficialista por reforma al sistema político

Con un oficio bajo el brazo llegaron diputados de oposición a la reunión que convocó el Presidente Gabriel Boric con la comisión mixta de seguridad del Congreso Nacional para celebrar el despacho del Ministerio de Seguridad Pública.

La misiva, escrita en primera persona y que consignaba como autor al ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), calificaba -en orden del Presidente Gabriel Boric- con “discusión inmediata” al proyecto de reforma política presentada, post elecciones, por un grupo de senadores desde el PS hasta la UDI, que plantea causales de cesación al cargo y un umbral del 5% para que los partidos accedan al Parlamento. Esto último, genera mayores reticencias en los llamados “partidos chicos“.

“En uso de las facultades que me confiere el artículo 74 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales- incluyendo el que corresponde cumplir en el H. Senado-, respecto del proyecto de ley que modifica la carta fundamental, en lo relativo al sistema político y electoral (Boletin 17253-07)”, se leyó en el documento.

Previo a ingresar al encuentro, el diputado de RN, Diego Schalper, señaló en un punto de prensa que, si bien la convocatoria buscaba delinear prioridades en seguridad, llegaron con una solicitud expresa respecto a otros temas para plantear al Ejecutivo: “Que se ponga de cabeza en el tema de la reforma del sistema político y que alinee al oficialismo“.

Además, los parlamentarios recordaron parte del discurso del Mandatario en la pasada cuenta pública donde encomendó “al ministro secretario general de la Presidencia reconstruir un consenso para poder legislar al respecto”.

Este hecho habría motivado la molestia del propio Ejecutivo contra el parlamentario, tan solo al inicio de la reunión.

Pese a ello, el Gobierno habría mostrado apertura y, según parlamentarios, se comprometió a tramitar este proyecto en enero. “El ministro de la Segpres ha dicho en la reunión que esto queda en enero tramitado (en el Senado) y, por lo tanto, yo espero que el Gobierno se dé cuenta que aquí tiene un rol principal (…), y, por lo tanto, yo con eso creo que ya tenemos un piso importante para avanzar”, dijo Schalper tras la cita.

Por su parte, el senador de la DC, Iván Flores, detalló que “él (Presidente) habló en realidad que él creía que el proyecto presentado era más bien una reforma a los partidos y al sistema de partidos más que al sistema político que es mucho más amplio. Yo estoy de acuerdo en eso, y que, entre otras materias que había que reformar, a él también le interesaban los temas de paridad y que siempre sería bueno conversar de paridad”.

Según los presentes, no vieron una voluntad manifesta del Gobierno de presentar un proyecto nuevo ni de que se presentarían indicaciones.

“No hubo compromiso, no lo ví entusiasmado (al Presidente) y ahora estamos en manos de lo que decidan los senadores y luego los diputados. No hubo plazo, no hubo urgencia, no hubo nada. Ningún compromiso”, aseguró a este medio Henry Leal (UDI).

Frente a la insistencia de la oposición, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló que la acción de los diputados de RN y la UDI va en la línea de dichos que emitió este fin de semana el ex referente del gremialismo, Pablo Longueira, en El Mercurio respecto a frenar cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno hasta que no se avance en la reforma al sistema político.

“Eso me parece que está evidenciando que detrás de todo esto hay una propuesta o un plan que busca forzar una mirada a mi gusto limitada de lo que es una reforma política. Yo aconsejaría que todo el mundo se pronuncie que una reforma política sea para más democracia, no para menos, para más representación y no para exclusión”, insistió.

Comisión de Constitución del Senado

En paralelo, la comisión de Constitución del Senado inició la tramitación de la reforma política de los senadores recibiendo a un grupo de expertos de derecho constitucional, tales como Gabriel Osorio (PS), Francisco Soto (PPD), Juan José Ossa (RN), Sebastián Soto (Evópoli), ex comisionados expertos del segundo proceso constitucional.

El presidente de esta instancia, el socialista Alfonso de Urresti, sostuvo que las primeras exposiciones de los expertos invitados muestran que hay diagnósticos comunes y esperanzas para detonar los cambios al sistema político con este primer proyecto.

“Hay un alto grado de coincidencia en lo que ellos discutieron, el procedimiento de discusión que fue muy bueno y abriga esperanza. Uno de ellos señalaba principalmente que es fundamental detonar los cambios que se requieren con esta reforma constitucional, y luego acompañar con una serie de otras reformas legales que pueden complementar un mejor sistema político, pero el diagnóstico es común. El procedimiento creo que es el adecuado y tenemos que seguir escuchando, pero también tener la convicción de provocar estos cambios constitucionales que son fundamentales para un mejor sistema político en nuestro país”, declaró.

Luego, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, indicó que “cualquier propuesta específica se anunciará en su oportunidad, de todas maneras nosotros estamos en proceso de diálogo para construir acuerdos que permitan sacar adelante una reforma política con apoyo transversal. Este proyecto tiene un apoyo bastante amplio en el Senado, pero no así en la Cámara, y por tanto, como resultado de ese diálogo tenemos que generar propuestas específicas y si hay una propuesta específica a la cual se llegue como resultado del diálogo en su momento se hará público”.