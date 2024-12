Abogada querellante solicitará prisión preventiva para el diputado Pulgar

Este lunes de manera unánime la Corte Suprema decidió desaforar al diputado Francisco Pulgar (IND), investigado por delitos de violación y abuso sexual reiterados contra una víctima que era menor de edad al momento de ocurrir los hechos.

Así, el máximo tribunal ratificó lo dispuesto el 23 de octubre por la Corte de Apelaciones de Talca que acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público, estimando que en esta etapa procesal, existen antecedentes suficientes para hacer lugar a la formación de causa en contra del parlamentario, por lo que procede su desafuero.

Al respecto, el parlamentario desaforado señaló desde el Congreso que “soy el único político que ha pedido ser formalizado. Y emplazo al fiscal regional del Maule, Julio Contardo, que mañana mismo me formalice y si quiere darse el gusto de solicitar medidas cautelares, no hay ningún problema. Conozco las cárceles pero no porque he cometido algún delito, sino que por mi trabajo profesional. No le tengo miedo, menos a la situación que estamos viviendo”.

Respecto de la decisión unánime de los ministros y ministras de la Corte Suprema, Francisco Pulgar afirmó que ” yo no soy jurista, creo que hay elementos de juicio más de carácter procesal que desconozco. Pero soy criminalista y los medios de prueba que vamos a presentar en su momento, vuelvo a insistir, van a acreditar fuera de toda duda razonable, que los hechos que se me imputan son totalmente falsos“.

A su vez, la diputada por la Región del Maule, Consuelo Veloso, indicó en su cuenta de X que: “Desaforado el diputado Pulgar.Ahora esperamos que la Justicia siga su curso y, en caso de comprobarse los graves delitos imputados, se apliquen las penas que corresponden. En Chile nadie está por sobre la ley“.

Por su parte, la abogada querellante, Silvana del Valle, sostuvo que “gracias a esto podremos en primer lugar iniciar una etapa de investigación de carácter formalizado y vamos a poder pedir por primera vez medidas cautelares en esta causa. Desde ya nuestro interés, sería pedir a lo menos la prohibición de acercamiento a la víctima junto con la prohibición de incorporar datos de la causa, es decir, hacer referencia a medios probatorios por parte de los intervinientes ante la opinión pública, y fundamentalmente, creemos que también prontamente presentaremos una solicitud de prisión preventiva”.

“Esta resolución de nuestro máximo tribunal unánime, por lo demás, demuestra que a lo menos en este país existe la posibilidad de que una niña que fue agredida sexualmente hace muchos años pueda comenzar un proceso jurisdiccional en el que pueda probar con todos los derechos que el sistema le otorga también al imputado, de que pueda probar la existencia de los hechos y poder, en definitiva, iniciar un camino para poder conseguir justicia“, enfatizó.

Cabe señalar que esta decisión la tomó la Corte Suprema luego de que el diputado Pulgar presentara un recurso de apelación contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Maule, que ya había acogido la solicitud de desafuero en su contra.

Recordemos que la denuncia contra el Francisco Pulgar fue presentada en mayo de 2021 en la Policía de Investigaciones (PDI) por los delitos de violación y abuso sexual reiterado contra una niña en 2014, cuando la presunta víctima era menor de 14 años.