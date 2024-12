INDH entrega informe 2024 sobre derechos humanos en Chile: Consuelo Contreras alerta "retroceso"

Como todos los años, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó el informe anual relativo a la situación de DD.HH. en Chile. En el documento, se plantean 75 recomendaciones a los tres poderes del Estado en siete capítulos.

Los apartados que aborda el documento son: violaciones masivas y sistemáticas 1973-1990, derecho a la seguridad personal, situación de las personas defensoras de derechos humanos, derecho a la vivienda adecuada, derechos de madres privadas de libertad y garantías para sus hijas e hijos menores de edad, derechos humanos y áreas protegidas y salud mental en Chile. La información se puede encontrar en la página web del INDH.

En el marco de su intervención, la directora del INDH, Consuelo Contreras, destacó lo que fue el despliegue en 2024 de la institución por todo el país. En cifras, atendiendo a más de 9 mil personas con información o acciones de protección, y presentando 368 acciones judiciales y otras 100 de carácter administrativo.

Sin embargo, Contreras dedicó parte de su discurso en abordar los cuestionamientos que, desde la política, ha recibido el INDH, y que se materializó con la presentación de una querella contra siete consejeros y consejeras, continúo con el requerimiento de destitución de la Cámara de Diputados luego del lío judicial relacionada con nombramientos de la Corte Suprema, y finalizó con la reticencia del Congreso a aprobar el presupuesto del organismo, especialmente parlamentarios de oposición.

“A mediados del próximo año termina mi periodo en el INDH, después de 12 años como consejera y cuatro y medio como directora, y como nunca, se me ha hecho patente el retroceso en materia de derechos humanos. La gran batalla por los derechos humanos se dará en el siglo XXI predijo José Saramago”, señaló Contreras.

En esa línea, sostuvo que “después de importantes avances a nivel mundial, ocurridos en los 90′ y la primera década del siglo XXI, hoy pareciera ser que la discriminación es una potente medida de protección, que la desigualdad es natural y que la dignidad para vivir en sociedad es solo para algunos. Cuando se cede en materia de DD.HH., y estos retroceden, pierden las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, y las personas mayores, los pueblos indígenas, y las grandes mayorías alejadas de los grupos de poder”.

“Terminamos el año con el anuncio de la voluntad de reformar el INDH. Espero que sea efectivamente para su fortalecimiento y no porque las cosas incomodaron a diferentes sectores del poder“, finalizó.

Presidente Boric cuestiona ausencia de parlamentarios de oposición

El Presidente Gabriel Boric, presente en el encuentro, recordó que la expresidenta Michelle Bachelet declaró que el INDH es un organismo independiente de cualquier otra autoridad del Estado. “Yo recojo lo que ha dicho la presidenta del Consejo, Consuelo Contreras, respecto a cómo este mandato se pone en riesgo cuando se cuestiona permanentemente el presupuesto del instituto, y de los diferentes centros de memoria“, indicó.

“Es relevante que todos reflexionemos respecto a la importancia de esto. Se pueden hacer modificaciones, se puede mejorar, se puede fortalecer, pero no estar permanentemente amenazando, como bien dijo el ministro Marcel, con derechamente cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos”, afirmó.

El Mandatario, además, cuestionó la ausencia de parlamentarios de derecha en esta ceremonia. “Hoy día, acá, por lo que veo a la rápida, estoy un poco ciego, pero sospecho que no me voy a equivocar si digo que no hay parlamentarios de derecha ¿o no? Yo creo que eso es problemático“, señaló.