Miguel Véliz: "Ojalá pueda brindar a las nuevas generaciones la mano que a mí me faltó"

Uno de los mejores boxeadores chilenos de las últimas décadas dirá adiós a la actividad este sábado 14 de diciembre, nos referimos al medallista panamericano Miguel “Ogro” Véliz.

El boxeador chileno tendrá un “Debut y despedida” de la actividad, luego de una extensa carrera en el boxeo olímpico y que lo llevó a conquistar innumerables logros para el pugilismo de nuestro país.

La velada comenzará a las 18 horas y también contempla la jornada final de la “Liga Regional de Boxeo”, iniciativa creada por el propio Miguel Véliz y que ha sido una de las buenas noticias del boxeo amateur chileno en el último año.

En conversación con nuestro medio, Miguel Véliz reflexionó respecto de la difícil decisión de dejar la alta competencia, pero sostuvo que es una medida necesaria tomando en cuenta las lesiones y la falta de apoyo económico para continuar con su carrera deportiva.

– ¿Cómo se gestó esta decisión de despedirte del deporte, debutando como boxeador profesional?

En el boxeo amateur, por mi parte, ya he hecho bastante por el país y ya llegué a un punto de que estoy realmente cansado. Estoy en son de retiro y me dije ‘vamos a retirarnos pero con una pelea profesional’ para ver que se puede hacer algo bonito, con shows, sacar provecho al nombre y así se fue creando. Obviamente por iniciativa propia y estoy ahora con la ayuda de Gonzalo (Fuenzalida) para preparar este debut y despedida. Llevo muchos años en el alto rendimiento y ya no puedo machacar más mi cuerpo.

– ¿Fue muy difícil tomar la decisión de dejar el deporte de alto rendimiento?

Ha sido muy duro, principalmente porque todos estos años viví de la beca Proddar y ya que no la tengo, ahora tengo que empezar a trabajar, a preocuparme de otras cosas, porque ya con mi edad no puedo estar viviendo del amor al arte. Cuando uno es joven claro que uno tiene toda la esperanza y el apoyo de la familia, los amigos, etc. pero ya después se está por arriba de los treinta ya no puedes estar abusando de la caridad de los amigos y yo también tengo que dejar de estar en ese sueño loco de ser boxeador y empezar a formalizarme, tener algo un poco más estable y empezar a hacer una transición y en eso he estado, aprendiendo el tema de la producción de eventos, tengo un emprendimiento, entonces, estoy haciendo todas las cosas como se deben y tengo que hacer este año el cierre de mi carrera como deportista y empezar a focalizarme en el otro aspecto.

– ¿Tienes pensado seguir ligado al boxeo de alguna otra forma?

Sí, o sea, en los años que he estado metido en el boxeo a nivel nacional he visto como las cosas funcionan y he visto todas las trabas que tienen los deportistas, entonces, mi deber es mejorar todo ese aspecto y eso hay que hacerlo desde fuera, no como deportista, sino que como dirigente, ya sea como manager, productor o cualquier otro cargo. Es lo que siento que nos hace falta para que haya más deportistas y tengan el apoyo necesario, que se puedan conseguir auspicios y que los deportistas se dediquen solo a boxear. En Chile hay mucho talento, hay buenos entrenadores, buenos árbitros, hay mucho material para trabajar, pero lo que no tenemos son buenos dirigentes, no tenemos buenos productores y creo que mi objetivo es empezar a mejorar eso, empezar a trabajar con la dirigencia deportiva.

– ¿Por qué no intentaste dar el salto al boxeo profesional antes?

Lo que pasa es que yo sé cómo funcionan las cosas en Chile y la verdad haber sido profesional en esos años en que estaba en mi mejor momento, habría sido la peor decisión. Con la beca Proddar yo tenía un sueldo y salirme de eso para probar algo en el boxeo profesional, no me habría garantizado nada. Yo podría decirte que en la última década fui el único boxeador profesional que se pudo dedicar cien por cien al boxeo, porque si sacamos la cuenta, muchos de los boxeadores profesionales se tienen que dedicar a trabajar medio tiempo en otra cosa. Yo vivía solamente del y para el boxeo, podía viajar, estaba despreocupado de andar buscando rivales, ver el tema de las entradas, del público, yo solo me dedicaba a entrenar y de obtener medallas para el país, entonces, no me arrepiento del camino que tomé.

– ¿Queda descartado totalmente seguir en el boxeo profesional?

Si yo no fuera el que hace la promoción del evento, el que está preocupado con la productora, el que las está haciendo todas, yo no hubiese peleado nunca. Quiero darme el gusto de esta despedida. Veo muy difícil que alguien acá en Chile me diga que me va a entregar todo y me va a hacer pelear, lo veo complicadísimo. Ahora, si me llaman de afuera y me dicen ‘te pagamos los pasajes, te damos una bolsa, podríamos tomar esa pelea. Yo voy a seguir entrenando, ya no con la intensidad de antes, pero si me avisan con uno o dos meses para pelear con un boxeador de un récord similar al mío, no tendría problema. Pero ya no voy a tener la expectativa de que algún productor o promotor en Chile diga ‘queremos a Véliz y le pagaremos una buena bolsa’. Es más factible que me llamen de afuera, pero lo veo difícil y prefiero no hacerme expectativas.

– ¿Cómo te gustaría ser recordado Miguel?

Como un ejemplo a seguir, de que uno no tiene por qué ser un pinganilla en esto del boxeo, uno puede llegar a ser bueno en este deporte con trabajo y dedicación. Cuando inicié en el boxeo nadie de mis compañeros de curso imaginaban que lo podría hacer, pero me fue bien porque fui dedicado, todo fue puro trabajo, esfuerzo y disciplina, con eso se puede obtener lo que sea y se puede llegar muy lejos. Ojalá pueda brindar a las nuevas generaciones la mano que a mí me faltó, esa parte que crea la diferencia donde te dicen ‘este chico es bueno, hay que buscarle alimentación, preparación’ hay muchos talentos que no siguen en el boxeo porque el boxeo no te brinda nada, no te da ninguna estabilidad, entonces, todos terminan yéndose, dejan de entrenar y eso es porque no hay nada estable, nos falta profesionalizar la actividad y que el boxeo pueda ser mañana como el fútbol con contratos, sueldos, ojalá llegar a ese nivel.

– La velada de despedida se hará en el contexto de la final de la Liga Regional de Boxeo, iniciativa que has podido levantar con mucho éxito ¿Cómo ha sido esa experiencia?

El balance que puedo hacer es que ha sido mucho trabajo. Costó bastante sacar este proyecto porque se hizo sin ningún presupuesto. Eso quiero que quede claro, aquí no se consiguió el apoyo de municipalidades, salvo que nos facilitaran algunos recintos. Todo salió a pulso, con mucha pega y logramos sacarlo adelante a través de mucho esfuerzo, con la ayuda de todos los amigos y las marcas que se han ido sumando. Pero de alguna manera había que iniciar y esperamos en el futuro postular a proyectos y fondos para que podamos dar premios a todos los deportistas, a los campeones, porque eso nos falta en el boxeo, que los boxeadores puedan decir ‘si gano este torneo, me llevo tanta plata’ y así me puedo dedicar a entrenar y todo es mejora. Ha sido difícil, pero logramos sacarlo adelante con el apoyo de todos los clubes que participaron y que se han comprometido con este evento y ellos también se han mostrado agradecidos. Se cometieron errores, esperamos mejorar y seguir adelante.