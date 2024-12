Pensiones: pugna entre Republicanos y la UDI hace temblar reforma del Gobierno

En el contexto del extenso debate sobre la reforma previsional del Gobierno, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se abrió a la posibilidad de que un 0,5% de la cotización adicional vaya a un sistema de reparto, para igualar las pensiones entre hombres y mujeres.

En conversación con Radio Agricultura, el dirigente gremialista señaló que “el único reparto que para nosotros es aceptable, es esa parte de la cotización que va a igualar pensión de hombres con mujeres”. “En la Cámara votamos a favor de un pequeño reparto que iguala las pensiones de hombres y mujeres y ese es el reparto que nosotros consideramos que es justo: el 0,5 puntos de cotización de los 6 adicionales”, indicó.

Tales declaraciones fueron muy mal recibidas entre personeros de ultraderecha y militantes del Partido Republicano -entre ellos Marcela Cubillos, José Antonio Kast y el presidente de la colectividad, Arturo Squella– los cuales de inmediato insistieron en la idea de que toda la cotización extra vaya a cuentas individuales.

Es en ese escenario que este martes, Ramírez se desdijo de sus palabras, afirmando que el término correcto no era reparto, sino compensación.

“Lo que yo quise decir es que más allá de la ayuda que podamos establecer o los mecanismos para que haya más equidad previsional, no estamos dispuestos a avanzar en nada que sea verdaderamente reparto. Yo ayer debería haber usado la palabra compensación, mecanismo para mayor equidad previsional. Usé la palabra reparto y eso fue un error porque nosotros no creemos en el reparto, nos hemos negado siempre al reparto”, dijo.

Los ires y venires del presidente de la UDI provocaron molestia en el oficialismo. En el sector, se apuntó a la pugna entre Chile Vamos y el Partido Republicano por definir quién tiene una postura más radical.

En esa línea, el diputado de la bancada del PPD e integrante de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, sostuvo que los partidos de derecha tradicional están presos de la voluntad de Republicanos. Así, advirtió que mientras esa situación se mantenga, no se podrá avanzar en un acuerdo previsional.

“Si toda la cotización extra de seis puntos se va a cotización individual, las pensiones van a subir en 30 años, pero si incorporamos algo de seguro social, a lo menos uno o dos puntos, las pensiones pueden subir hoy día. Ese es el conflicto, la discusión que los chilenos tienen que entender. Ahí está trabado, pero sin lugar a dudas, mientras sigan rehenes, gran parte de la derecha, del Partido Republicano, esto lamentablemente no va a avanzar”, estimó.

Por su parte, el diputado del Partido Comunista (PC) y presidente de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello, fue más allá y aseguró que incluso el 0,5% del que habló Ramírez en un comienzo es insuficiente.

“Lo que ha ofrecido el presidente de la UDI es una limosna a los jubilados. ¿Qué significa ofrecer un 0,5% de solidaridad? Significa que cerca de un millón 300 mil jubilados en Chile recibirían un aumento de algo así como dos mil, tres mil pesos. Esa es la oferta que hace la UDI, sin embargo, luego de ser presionado por la extrema derecha se ha arrepentido de esta limosna y hoy día está ofreciendo cero pesos a los jubilados”, acusó Cuello.

La discusión de la reforma en el Senado

La reforma previsional se encuentra hace meses alojada en la Comisión de Trabajo del Senado, donde si bien, se ha llegado a varios acuerdos, aún están pendientes la reorganización de la industria y la distribución del 6% de cotización adicional.

Esto, a pocas semanas del 31 de enero: plazo acordado entre Gobierno y Senado para que el proyecto pase a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la senadora de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Alejandra Sepúlveda, expresó su desilusión con que finalmente no exista un allanamiento de la oposición para crear un fondo solidario. Asimismo, hizo un llamado a la UDI, a “que sean responsables en esto”.

“No puede ser que porque Republicanos está presionando ellos van a desoír lo que están planteando los jubilados y jubiladas del país, que es la urgencia de subir su pensión. No es posible que un partido político piense más en otro que le pueda ser afín o no y no en las personas a las cuales les toca representar”, aseveró.

Requerido también sobre las declaraciones de Guillermo Ramírez, el senador gremialista y presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio Coloma, recalcó que su partido está abierto a implementar un mecanismo para compensar las diferencias entre las pensiones de hombres y mujeres.

Mientras, el ex presidente de la Comisión de Trabajo, Iván Moreira, insistió en que la UDI no está dispuesta a que parte de la cotización adicional se vaya a reparto y apuntó sus dardos directamente a Republicanos, acusan dándolos de tratar de desinformar. “La ultraderecha está confundiendo a la ciudadanía porque no quiere reforma”, escribió el senador en su cuenta de X.