Diputado Mirosevic y proyecto de Eutanasia: "Será ley antes de que termine este Gobierno"

Este martes la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja se reunió telemáticamente con la política venezolana, María Corina Machado, y el ex candidato presidencial, Edmundo González.

En la sesión, ambos opositores al régimen de Nicolás Maduro se refirieron a la situación de Venezuela, acusando graves hechos de represión y persecución política contra la ciudadanía, ad portas del próximo 10 de enero, día en el que Maduro vuelve a asumir el cargo de presidente.

Al respecto, en la primera edición de Radioanálisis el diputado (PL) y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic, sostuvo sobre este encuentro que “no tiene ninguna vocación de influir”: “Lo digo porque la Cancillería chilena tiene sus propios tiempos y muchas veces son tiempos distintos del Congreso, y creo que esto esta bien. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido siempre una política de gran responsabilidad, sobriedad, mesura, sobre los temas internacionales“.

“No tengo ninguna pretensión de pautear a la Cancillería, sobre lo que tiene que hacer. No creo que sea bueno y en el Congreso muchos pueden creer que hay que reaccionar inmediatamente, pero la verdad es que al ministerio concedámosle la autoridad de que ellos en esto en general han cometidos muy pocos errores”, enfatizó.

Sobre el emplazamiento que hizo Marina Corina Machado al Gobierno por el reconocimiento de Edmundo González como jefe de Estado electo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que: “Ella también hizo un gran reconocimiento a la labor del Ejecutivo y del Presidente Gabriel Boric en este tema. Yo recordaba en medio de la sesión y ella lo reafirmaba también que Chile fue uno de los primeros gobiernos del mundo en decir públicamente que no iba a reconocer unos resultados que a todas luces parecían sospechosos, que después con el paso del tiempo se demostró, incluso se pudo reunir más del 80% de las actas que mostraban un resultado bastante significativo en favor de Edmundo González”.

“La posición inicial de Presidente Boric fue no reconocer hasta que se mostraran las actas, las que nunca se dieron a conocer por el CNE – Consejo Nacional Electoral- venezolano. Creo que el Mandatario marcó una línea que lo siguió el resto del mundo. Después salió España, en el mismo sentido, el resto de América Latina en gran medida. La verdad es que marcamos una pauta y eso ayer lo reconocía María Corina Machado”, destacó.

Por otro lado, acerca del proyecto de Ley de Eutanasia, el diputado Mirosevic aseveró que “hemos impulsado esto que hoy está está en el Senado y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas. Lamentablemente, no ha avanzado con el tema, sin embargo, ya supimos que el Gobierno presentó las indicaciones, por lo tanto, entiendo, que la discusión debiese avanzar ahora pronto en la Cámara Alta. Ahí hay una comisión – Salud- que no es favorable al tema, porque hay una mayoría de oposición, pero no es determinante lo que pase ahí porque después la Sala es la soberana“.

“Les diría que muy pronto vamos a ver un tramitación y una votación de esta ley, yo estoy bastante optimista, he tenido una ronda de conversaciones con senadores y senadoras, con votos claves, y la verdad es que diría que va aprobarse el próximo año, va ser ley antes de que termine este Gobierno“, anunció.