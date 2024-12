Matías Ramírez (PC) sobre IMSI Catcher: “Terminamos con una herramienta que puede ser utilizada de muy mala manera”

El Congreso Nacinoal despachó con amplia mayoría una de las iniciativas más importantes del “fast-track legislativo” del Ejecutivo en materia de seguridad: La Ley Antiterrorista. Sin embargo, se aprobó incluyendo la herramienta conocida como “IMSI Catcher” que sirve para monitoreo o espionaje, lo que generó malestar en algunas fuerzas oficialistas.

Al respecto, en diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, abordó este “desmarque” de su sector ante la iniciativa del IMSI Catcher. “Se trata de una tecnología no solamente invasiva, sino que lo que hace es un rastreo masivo de datos en áreas determinadas. No se ajusta a la precisión que requiere una investigación penal desde el punto de vista de un delito tan complejo como uno terrorista”, explicó sus razones el parlamentario.

“Creemos que inculca derechos fundamentales para aquellas personas que no son parte del proceso. Para aquellos ciudadanos que no están comprometidos penalmente en una investigación y que no tienen posibilidad de defenderse de una autorización de estas características”, dijo el diputado por la Región de Tarapacá.

En ese sentido, aseguró que los controles establecidos en la legislación para el uso IMSI Catcher no dan garantías para una correcta utilización. “Abre un espectro bastante amplio para la utilización de esta herramienta”, expuso Ramírez.

A modo de explicación, el parlamentario oficialista reiteró que dicha tecnología podría intervenir teléfonos de personas no relacionadas con delitos investigados, solo por el hecho de estar en una zona cercana a la persona que cometió el delito.

“En el caso de una persona investigada por narcotráfico, podríamos estar hablando no solo del inmueble, sino que inclusive de una manzana completa. Personas que no tienen ninguna relación con el hecho delictual, su información podría ser utilizada. Al no existir controles o precisión de la herramienta, inculca derechos fundamentales”, comentó el diputado respecto de las razones para rechazar el IMSI Catcher.

“Terminamos con una herramienta que mañana puede ser utilizada de muy mala manera. No solo de las instituciones investigadores, sino que también incluso por los gobiernos de turno presentando querellas muy amplias”, señaló Ramírez.

Además, se refirió a las posturas del “quien nada hace, nada teme” que se replican para defender esta tecnología. “Los diputados de la derecha que levantan muchas veces ese discurso, son los primeros en estar en contra del levantamiento del secreto bancario”, apuntó. Asimismo, expresó que: “El día de mañana, esa persona que dice nada hace, nada teme, podría estar vinculado a una investigación criminal, inclusive utilizar sus datos, y eventualmente verse perjudicado”.