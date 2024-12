Ola de apoyo en EEUU a Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de una compañía de seguros

Por Edward Maille desde Atlanta.

En cuanto se publicó la noticia del asesinado del director ejecutivo de la compañía de seguros médicos UnitedHealthCare, Brian Thompson, empezaron a llover comentarios y bromas en las redes sociales, regocijándose por la noticia.

Los mensajes atacaban a las compañías de seguros médicos, criticando sus elevados costes y, en algunos casos, el hecho de que no cubrieran determinadas afecciones o problemas médicos en un país donde la mayoría de la gente tiene un seguro médico privado.

El presunto asesino, Luigi Mangione, fue detenido el lunes 9 de diciembre en Pensilvania y ha sido imputado por el homicidio. Según el New York Times, las autoridades encontraron un cuaderno en el que el joven de 26 años explicaba por qué lo había hecho. “El asesinato es preciso, eficaz y no pone en peligro a personas inocentes”, escribió presuntamente.

Este acto suscitó una ola de apoyo en Internet y entre algunos estadounidenses, que incluso llegaron a calificar al acusado de héroe. UnitedHealth Group, la empresa matriz de la filial dirigida por el hombre asesinado, publicó un mensaje en Facebook expresando su tristeza. 62 mil internautas reaccionaron a la publicación, 57 mil de ellos con un emoji de risa.

“¿Cuántas familias han sido destruidas por este hombre y sus políticas?”

“Es una esperanza, ya sabes, Bonnie y Clyde eran héroes populares, robaban a los ricos y daban a los pobres, forma parte de nuestra cultura. Así es como nacen los héroes populares, y Luigi Mangione va a convertirse en uno”, dice Travis, de 40 años, que pasea por Atlanta, en el sureste del país, con un amigo.

Si Luigi Mangione es declarado culpable, Travis espera una sentencia leve, ya que apoya plenamente las motivaciones del joven. “Lo que le llevó a esto es sufrimiento, y va más allá del panorama político de Estados Unidos. Muchos de nosotros sentimos ese dolor”, agrega.

“Los medios de comunicación estadounidenses se apresuraron a decir que el asesinato era lo peor posible, que este hombre tenía una familia. Pero, ¿cuántas familias han sido destruidas por este hombre y sus políticas? El sistema sanitario de Estados Unidos está hecho trizas, porque busca el beneficio y la destrucción de las personas que tienen que soportarlo. A menudo hablamos de la izquierda y la derecha, y de que estamos muy divididos, pero ahora hemos visto a mucha gente en Internet felicitando a este hombre”, afirma el ciudadano norteamericano de 40 años, quien espera que el abogado defensor consiga politizar el caso y organizar manifestaciones contra el sistema sanitario.

“No es un héroe, está claro que no lo es”

A pocos pasos de Travis, Michelle, de 47 años, critica el asesinato “pero entiende totalmente sus razones”. “Las compañías de seguros aquí son muy malvadas y rechazan solicitudes de clientes que necesitan tratamiento o cuidados para salvar su vida”, lamenta.

Ismael, también de 47 años, está lejos de compartir esta opinión. “No es ningún héroe, está claro que no lo es, un asesinato es un asesinato, tendrá que pagarlo. Sea cual sea el motivo, le quitó la vida a alguien”, afirma.

El abogado neoyorquino Benjamin Brafman declaró al New York Times que cree que hay una cantidad “abrumadora” de pruebas contra el acusado, pero que el trabajo de los fiscales no será tan sencillo. Tendrán que seleccionar a los miembros de un jurado popular para el juicio y encontrar a algunos que no hayan tenido problemas con las compañías de seguros médicos.

“Creo que la mayoría de la gente, cuando se le pregunta por esto, dirá ‘sí, he tenido que tratar con una compañía de seguros médicos con la que no estaba contento’ pero (esas personas) no fueron a ejecutar al director de una compañía de seguros”, dijo el letrado.