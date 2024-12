Guillermo Larraín y reforma previsional: “Estamos en una trampa donde lo ideológico se robó la conversación"

El ex superintendente de Pensiones dijo que no basta con aumentar la PGU, pues ayudaría "a eliminar la pobreza en la vejez" pero no la baja recaudación de las capas medias. Además, subrayó que seguir con capitalización individual es "problemático".