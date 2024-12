IN-EDIT Chile 2024 cierra su vigésima edición con un fin de semana lleno de cine y música

Este fin de semana culmina la edición XX del Festival Internacional de Cine y Documental Musical IN-EDIT Chile 2024, con sus últimas funciones en diversas sedes culturales de Santiago. Como en años anteriores, el evento contó con el apoyo del Teatro Nescafé de las Artes, la Cineteca Nacional, el Centro Arte Alameda, y el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), entre otros espacios destacados.

Desde su primera edición en Santiago en 2004 (en el Centro Arte Alameda), el Festival IN-EDIT Chile ha proyectado cerca de 700 películas y documentales sobre música, atrayendo a más de 200 mil asistentes en distintas ciudades del país. Además de su muestra anual en Santiago, el encuentro cultural ha llegado a regiones como Concepción, Arica, Antofagasta, Valparaíso, Valdivia e incluso Rapa Nui.

A lo largo de su trayectoria, IN-EDIT Chile ha complementado sus actividades cinematográficas con eventos como Doc Alive (muestras de música en vivo), exposiciones fotográficas y ferias de vinilos y editoriales independientes.

Durante esta versión, el Teatro Nescafé de las Artes reafirmó su compromiso con la cultura y el arte a través de su alianza con IN-EDIT Chile, una colaboración que se enmarca en el proyecto Crea Tu Mundo de Nescafé. Este proyecto se sustenta en tres pilares clave: sustentabilidad, impacto cultural y aporte social.

La edición de este año inauguró con la película nacional Colombina, dirigida por Víctor Vidangossy, un documental que explora la vida y obra de la destacada músico Colombina Parra. La proyección fue acompañada de una emotiva presentación en vivo de la artista, sorprendiendo al público asistente.

Durante los días siguientes, el Teatro Nescafé ofreció una variada selección de títulos que cautivaron a amantes de la música y el cine, con producciones como Blur: To the End, C. Tangana: Esta ambición desmedida, Devo, Dispararon al pianista, Eno, Fuck You! El último show, La Joia: Bad Gyal, Mogwai: If the Stars Had a Sound, Omar and Cedric: If This Ever Gets Weird, Segundo Premio (Saturn Return), Soundtrack to a Coup d’Etat, Teaches of Peaches, This is a Film About The Black Keys y ZEF – The Story of Die Antwoord.

Puedes revisar la programación de este fin de semana en el sitio web de IN-EDIT.