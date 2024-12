Senador Latorre (FA) por reforma de pensiones: "Soy optimista en que se puede arribar a un acuerdo"

Una reactivación del debate previsional generó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien tras abrirse a la posibilidad de que un 0,5% de la cotización adicional vaya a reparto, se desdijo de sus palabras por las presiones del Partido Republicano y volvió a señalar que su colectividad no está dispuesta a ceder en materia de pensiones, esto ad portas del plazo fijado para llegar a un acuerdo sobre el tema.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Juan Ignacio Latorre (FA) afirmó que “a mí lo que me preocupa es que va un poco lenta la conversación, en el sentido de que faltan dos aspectos que son cruciales que se dejaron para el final, y entendiendo que tenemos un acuerdo de votar todo en enero en el Senado, que además después tiene que ir a tercer tramite a la Cámara, y uno no sabe a ciencia cierta cómo va ser ese tercer trámite, si es que se va a forzar una comisión mixta, es decir, un cuarto procedimiento”.

“Por tanto, va quedando poco tiempo de diciembre, y se dejaron estos dos aspectos que son para mi estructurales de la reforma de pensiones, que tiene que ver con la creación del seguro social, con el aporte del 6% del empleador, la distribución de ese 6% y hay distintas modalidades que se han estado conversando, pero no hay un acuerdo todavía sobre aquello y para mi es central, porque eso permitiría mejorar las pensiones de los actuales jubilados y también reparar o compensar con perspectiva de equidad de género a las mujeres con los subsidios cruzados, no hay otra manera de hacerlo”, enfatizó.

Así, el parlamentario explicó que el otro aspecto en que no hay consensos es “la separación de la industria, en términos de administración, recaudación, por un lado, que es una función más bien administrativa y quien invierte los fondos de pensiones y como se hace, todas esas funciones en la actualidad las concentra las AFP y cobran condiciones por lo mismo”.

“Lo que proponemos, y ahí no hay un acuerdo todavía con la derecha, es que efectivamente se separen las funciones, se creen entidades públicas en ambas funciones, cosa que la gente pueda elegir, y de distinto tipo, y con eso se bajan también las comisiones, esto termina beneficiando a la gente, pero claro, esto toca el negocio de las AFP porque parte de su negocio es cobrar una comisión fija todos los meses por hacer todo esto, recaudar, pagar pensiones e invertir“, agregó.

“En esos dos aspectos no está siendo fácil llegar a acuerdo, sigo siendo optimista de que es posible arribar a un acuerdo con algunos sectores de la oposición, no con todos, ay algunos que están muy cerrados en la defensa de las AFP y en que no vaya un peso de aporte del empleador de 6 puntos al seguro social. Entonces, así es muy difícil avanzar, pero los tiempos apremian“, detalló.

Acerca de las dificultades de avanzar en una agenda cuando la mayoría en el Congreso es de oposición, el senador señaló que: “Es muy complejo gobernar y querer avanzar en un programa cuando uno está en minoría, de hecho, en la misma Comisión de Trabajo hay una mayoría de derecha y en la Sala también. Entonces, ciertamente que es complejo, y en eso claro, tienes que ceder, la pregunta es: ¿hasta dónde? Este en es un debate que estamos teniendo en las izquierdas, hasta dónde llegar a acuerdos, yo estoy por hacerlo, pero que en eso no se diluya que hay posiciones distintas entre quienes estamos sentados a la mesa con la disposición de buscar acuerdos y que tenemos horizontes y visiones de la sociedad que son distintas”.

“Nosotros acá efectivamente estamos porque todo el aporte del empleador vaya a un seguro social y con eso se puedan robustecer los beneficios sociales, se entregan más y mejores beneficios a más personas, de mayor cantidad y calidad a las personas en este caso jubiladas, a las mujeres y a las personas con perspectiva de futuros jubilados. Lo mismo en la separación de la industria, en crear entidades públicas y que la gente tenga efectivamente más libertad de elegir y por eso toca uno de los aspectos centrales del negocio de las AFP. En eso hay posiciones distintas y creo que es importante ponerlas sobre la mesa y ante la sociedad también, yo estoy en esta y mi adversario esta en una posición completamente distinta, ellos quieren mantener a las AFP tal cual están“, agregó.