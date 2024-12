Migración: mirando sin prejuicios, sin utilitarismo

Regularizar migrantes es una necesidad mínima frente a la crisis de malas políticas migratorias aplicadas en continuidad desde 2018. Es lo mínimo que podemos hacer.

El efecto “llamada” de cualquier regularización que se haga, es un cuento de quienes saben su falsedad y su racismo les impulsa a mantener la crisis de las políticas migratorias (aunque digan lo contrario), para luego, usarla electoralmente , engañando al elector. Las consecuencias sociales para Chile de este comportamiento son duras: miedo en la población, desinformación, precarización crónica de sectores sociales migrantes y sus familias a los que se condena a una mala vida.

Lo que regula las migraciones no son los decretos o las represiones. Los marcos jurídicos regulativos son necesarios.

La mejor solución en todos los aspectos es respetar la dignidad humana, sin racismos, sin condicionamientos en derechos de las políticas migratorias desde lo institucional y logrando establecer relaciones regionales con países del continente, que permitan de conjunto lograr políticas comunes que contribuyan al desarrollo sustentable de los diferentes países y sobre todo, al respeto de la dignidad de todas y todos los trabajadores migrantes y nativos, de las poblaciones de acogida.

Es significativo que mientras diferentes políticos pretenden sacar partido de la miseria a la que obligan a vivir a gente migrante, acusándolos que atentan contra la seguridad del país, los empresarios que financian a muchos de esos mismos partidos políticos y a su vez, ellos se benefician de la migración soliciten que es “Urgente” que se regularice, porque saben cómo aportan los migrantes y que se necesitan trabajadores en un país con tan baja natalidad y que esto se agudizará en los próximos años.

Las regularizaciones migratorias son los parches de los gobiernos a las malas políticas que hacen que se acumulen muchas personas viviendo en condiciones de irregularidad sin mecanismos permanentes en las legislaciones para su solución.

Los gobiernos tienen la obligación de evitar la permanencia de la irregularidad por necesidades internas y por compromisos internacionales, pero la solución viables según los estándares internacionales, no es expulsar a todas y todos. Tampoco es posible.

Son crisis de las políticas migratorias y no la crisis migratoria: no podemos equivocarnos, o culpabilizar a los migrantes, militarizar, reprimir y que todo siga igual.

No es lo mismo que crezca la cantidad de personas que ingresa a un país, si cuando llegan, no hay más que leyes prohibitivas y malos tratos o si por el contrario, existen medidas que informen, acojan, tomen sus datos, los orienten a sectores donde hay trabajo, se les haga saber como funciona la vida, costumbres y las instituciones en el país. Y esto lejos de ser “un efecto llamado” como suelen decir los responsables de malas políticas, es una forma de facilitar formas regulativas y cuando se rechacen los ingresos se hacen por razones que realmente sean irrefutables. Es lo más seguro que hay para el país

El temor a que el país se replete de migrantes, es una imaginación: las personas que llegan a Chile en su mayoría son trabajadores buscando trabajo. Si no encuentran trabajo o este se hace dificultoso van a partir, si no se les impide. La prueba es lo que pasó durante la pandemia, cuando el trabajo faltó muchos migrantes solicitaron salir del país y lo hicieron.

Otro tema que viene a confundirnos es que injustamente se mezcla a los trabajadores migrantes con la delincuencia, cuando son cosas que no tienen nada que ver. El delito no tiene nacionalidad y tanto daña a nacionales como a extranjeros. El delito tiene un origen en la búsqueda de dinero fácil donde sea, crece donde falla el estado y se le permite extenderse y tiene unas consecuencias tan dañinas como la inseguridad, el aislamiento social, la muerte.

La migración es otra cosa, tiene origen en una necesidad ante una crisis económica, social, política, ambiental u otra que violenta el derecho de las personas a vivir en su tierra, obligando a tomar el camino hacia otro país y las consecuencias de la migración son los aportes que hace con su trabajo al país que acoge y a la familias en los países de origen con las remesas, esos envíos de dinero para apoyo a la vida familiar

Los anuncios realizados por la Ministra del Interior Carolina Tohá sobre el estudio para regularizar algunas personas, decimos que está es una medida que ya debía haberse aplicado y sin discriminación a quienes habían realizado los los trámites desde hace años. Es una buena medida regularizar cuando hay una crisis de políticas migratorias que se arrastra desde 2018 en su fase más crítica.

Podemos estar seguros que no todos los que no hicieron los perfiles biométricos, no son delincuentes , que “tengan algo que esconder”,(puede que unos pocos lo sean, como en cualquier sociedad) pero se criminaliza a todas y todos sin más y es injusto.

El suponer que “tengan algo que esconder” es una frase policial (que puede servir para que sigan buscando) pero, confunde y desconoce “el miedo a la expulsión”, que tienen las personas con las que la administración no ha sido nada acogedora y a las que se les pide un perfil biométrico, sin que ello sirva para poder regularizarse y hace temer que sea para expulsar.

Por lo tanto alertamos a la población, a las personas sensibles y en general, que es necesaria una regularización amplia ya que al menos hay 185.000 personas migrantes que viven sin derechos por estar irregulares, sin posibilidades de salir de esa situación y que han hecho su perfil biométrico.

Es previsible, que la regularización sola, no es la solución y si no hay buenas políticas de migración, seguiremos cada cierto tiempo debiendo regularizar y tendremos siempre gente a la cual se la obliga a pasarla mal.

Lo que vemos que existe de políticas migratorias, realizadas y los proyectos de ley propuestos van en el sentido de profundizar las crisis de las políticas migratorias, porque son regresivas. Lo necesario es aportar soluciones acordes a la realidad del país hoy, a las prácticas exitosas en la región y a los compromisos internacionales que el país asumió libremente y ratificó.

Nota: La migración es beneficiosa para el país, si quiere saber más, si quiere saber cuánto, puede “googlear”: “aportes de la migración a Chile” y verá con textos de organismos internacionales, investigadores nacionales y extranjeros, con informaciones varias, así comprenderá como le vienen mintiendo desde hace años algunos honorables señores que… “nadie pensaría que fueran capaces de hacerlo”.