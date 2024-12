Evópoli anunció suspensión de sus elecciones internas por problemas técnicos

El Tribunal Supremo de Evópoli comunicó que por unanimidad decidió suspender las elecciones internas del partido. Previamente, los comicios habían sido extendidos hasta la tarde de este domingo, pero finalmente, se optó por postergarlos hasta una fecha que aún no es definida.

La noticia fue confirmada por el diputado de la colectividad, Francisco Undurraga, en conversación con Estado Nacional de TVN, donde detalló que los problemas técnicos que afectaron la plataforma ayer no pudieron ser subsanados.

“Ayer tuvimos mucho problema, lamentablemente, el sistema no funcionó. Hubo muchas horas de militantes que estuvieron esperando para entrar a poder votar, a pesar de que era un voto electrónico, votantes habilitados no estaban reconocidos como tales y votantes no habilitados pudieron votar, vale decir, gente que había renunciado al partido”, señaló el parlamentario.

“La mesa directiva de nuestro partido le pidió al Servel el padrón actualizado. Ellos dicen que se lo entregaron tal cual a la empresa y la empresa, aparentemente, generó o venía mal construido el padrón”, precisó.

Undurraga afirmó que “hay vicios que para nosotros como Evópoli son demasiado poco tolerables”. “Nosotros entramos a la política para oxigenar la misma, para transparentarla, para hacer política de cara a la ciudadanía y todo visto de duda en este acto electoral tiene que ser clarificado”, sostuvo.

Consulado por la nueva fecha para realizar las elecciones internas, el legislador indicó que eso “tendrá que determinarlo el Tribunal Supremo”.

Cabe destacar que en el proceso eleccionario se enfrentan Gloria Hutt, actual presidenta del partido y exministra de Transportes, quien lidera la lista ‘Mérito’; y Juan Manuel Santa Cruz, exdirector del Sence, quien encabeza la lista ‘Unidad’.