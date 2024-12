Libreros independientes comparten sus recomendaciones para regalar en esta navidad

La lectura es mucho más que un simple pasatiempo. Como señaló la filóloga y escritora española, Irene Vallejo, “nos permite tejer redes, construir memoria y sanar heridas colectivas”. Asimismo, Gabriela Mistral, autora, poetisa y pedagoga chilena, describió la pasión por leer como un “seguro contra la soledad muerta de los hueros de la vida interna”.

Así, ambas escritoras nos recuerdan en estas palabras el poder transformador de los libros: nos acompañan en soledad, fortalecen nuestras conexiones y nos invitan a explorar mundos nuevos. Por eso, regalar lecturas en estas fiestas no es solo obsequiar páginas, sino compartir historias, emociones y entregar un refugio.

Para la jefa de programación del Espacio Literario de Ñuñoa y mediadora de lectura, Catalina Estrella, regalar libros es algo más bien atemporal: “Es un obsequio al que uno siempre puede volver, es un gesto romántico y de cuidado en esta era donde prima la inmediatez”.

“Me parece que el querer regalar algo que implica que le des una pausa a tu vida, es un gesto muy íntimo, que no se debería perder a pesar de que podamos siempre leer en otros formatos. Tiene eso afectivo que en la navidad es bien importante”, asevera.

En la misma línea, el librero y gestor cultural de La Inquieta Librería, Gerardo Jara, señala que “entendiendo el tumulto y el escenario rápido en el que ocurre la vida de todes nosotres, con el trabajo y las obligaciones, está quedado poco tiempo para detenerse y también para tener un momento de encuentro con uno. Entonces, una buena opción es un libro, ya que, independiente de que la lectura sea solitaria, por lo menos te estas pasando rollos y pensando con un escritor o escritora”.

A su vez, la librera de Libreria Catalonia, Karmele Ruiz de Gopegui, asegura que “es importante regalar libros, porque son una ventana a un nuevo universo, nos permite viajar sin movernos de nuestra casa, nos ayuda a pensar el presente, a imaginar el futuro y eso es importante, empezar a hacerlo desde todas las edades”.

Espacio Literario de Ñuñoa: recomendaciones para infancias y de escritoras internacionales

El Espacio Literario de Ñuñoa, ubicado en Jorge Washington #116, fue diseñado por la Municipalidad de Ñuñoa para acercar a la comunidad con la cultura, además de ser un punto de encuentro para la realización de diversas actividades artísticas y culturales.

En su interior se encuentra una completa librería con un catálogo enfocado en la narrativa nacional y latinoamericana, así como también en las ciencias sociales.

Su jefa de programación y mediadora de lectura, Catalina Estrella, eligió tres libros disponibles en el Espacio Literario para regalar en esta navidad.

“Un nuevo barrio” de María José Arce & Josefina Hepp por editorial Muñeca de Trapo

Catalina señala que “me gusta este libro para niñes porque está ilustrado y tiene mucha información, pues se trata sobre una historia real de un barrio donde una persona decidió que podía cambiar su vida si empezaba hacer un poco de aseo en su vereda y la gente se le empezó a unir y eso se transformó en un proyecto tan grande, que a partir de una persona cambiaron todo el barrio. Te cuentan la historia, te explican como tú podrías, por ejemplo, colaborar con el medioambiente, con la comunidad, entre otras acciones. Entonces, le hace a les niñes sentirse parte del barrio y que pueden contribuir desde pequeños actos para hacer un bien mayor”.

“Atrás queda la tierra” de Arianna de Sousa-García por editorial Planeta

La jefa de programación del Espacio Literario detalla que “esta novela de no ficción, es un libro que es tan doloroso como bello, pues es una crónica sobre el desarraigo, el exilio y la migración forzada. Es una buena forma de entrar a la historia política de Venezuela. A mi me parece muy bello y muy importante que se esté comercializando y se esté distribuyendo en librerías de Chile, porque permite entrar a esta historia desde un lugar más neutral. Habla de lo que sucedió, pero sin perder la humanidad detrás de la historia, más allá del proceso político”.

“Actos humanos” de Han Kang por editorial Penguin

La también mediadora de lectura comenta que “Han Kang es la Premio Nobel de Literatura y este es uno de sus libros más aclamados. Se habla mucho de la ‘Vegetariana’, pero a mi me gusta más éste porque aborda el horror que se despliega en las instituciones, entonces, es una novela que igual te interpela, que te permite a partir de un caso en particular, que es la matanza de un joven, al final expandirlo a las redes de violencia institucional, que muchas veces no las vemos, pero que están super arraigadas”.

La Inquieta Librería: propone libros de tres escritoras fantásticas para regalar

La Inquieta Librería es un proyecto creado por el gestor cultural, Gerardo Jara, hace más de un año. Este espacio, ubicado en Ramon Carnicer #65, tiene por objetivo ofrecer el mejor servicio a los lectores y lectoras a través de una atención personalizada, una propuesta de catálogo literario especializado, además de fomentar el amor por los libros por medio de actividades literarias.

En ese sentido, el fundador de la Inquieta Librería aconseja regalar en estas celebraciones de fin de año dos novedades y una reedición de tres autoras latinoamericanas que “son fantásticas, que han estado publicando recientemente y que pronto nos estarán visitando”.

“El affair Skeffington” de María Moreno por editorial Banda Propia

Jara relata que María Moreno “ es una escritora argentina, que nos va a visitar por la Furia de Libro, a propósito también de esta reedición que es su única novela, donde retrata a partir del personaje de Dolly Skeffington, una editora norteamericana, la escena under, artística, lésbica y erótica de París de 1920. Digo esto ya que también entrelaza escritoras como Collet, Nancy Cunard, Anaïs Nin, puras autoras secas, modernistas, que María Moreno le da un ambiente en esta novela ambientada en Francia”.

“La idea natural” de María Negroni por editorial Acantilado

El gestor cultural describe sobre la autora que “María Negroni arma listados de escritores oscuros, locos, personajes que a ella le han gustado o por lo menos su mismo catálogo de grandes autores, y en este caso trabaja la idea de la naturaleza, pero como Negroni no tiene nada a fin con ella, de hecho, parte diciendo que le carga, lo que va hacer es estudiar escritores y artistas que les ha gustado la naturaleza, entonces, es lindo como al no tener ningún vínculo poderoso con lo que va estudiar, utiliza la literatura para vincularse con ella y a través de otros escritores”.

“Clara y confusa” de Cynthia Rimsky por editorial Anagrama

Gerardo Jara cuenta sobre Rimsky que “es una escritora argentina, radicada en Chile y que ganó el Premio Herralde de Novela. Esto igual es un suceso porque no pasaba desde ‘Detectives Salvajes’ de Roberto Bolaño que Chile ganase este premio. Hace un par de años, Alejandra Costamagna con ‘El sistema del tacto’, fue finalista, pero ahora Cynthia Rimsky gana y es de nuevo una chilena obteniendo este galardón importantísimo iberoamericano. Nos va estar visitando a propósito de la Furia del Libro durante mediados de diciembre, de hecho, les invitamos, ya que junto a Anagrama y la Inquieta Librería, vamos a realizar el lanzamiento el martes 17 en el Bar el Bajo que queda en la librería del GAM”.

Librería Catalonia: sugiere para obsequiar una novela, un perfil y poesía

Librería Catalonia fue fundada en 1996 por Drina Beovic y desde sus inicios desarrolló la difusión de un catálogo de editoriales hasta entonces desconocidas para el lector chileno, destacándose por la gran cantidad de actos culturales que buscaban vincular a la comunidad con los autores.

En 2011, las hijas de la fundadora, Laura y Catalina, retomaron el local de Galería Drugstore y lo impulsaron nuevamente, así la librería ha ampliado su catálogo de libros y ofrece desde literatura clásica y contemporánea, hasta libros gráficos y de ilustración. Además, en 2015 abrieron su segundo local, ubicado Santa Isabel #1235, en el primer piso de las oficinas de Editorial Catalonia.

Una de sus libreras, Karmele Ruiz de Gopegui, sugiere regalar para esta navidad tres libros de géneros diferentes.

“Una ballena es un país” de Isabel Zapata por editorial Falso Azufre

Karmele Ruiz de Gopegui recomienda este libro de poesía de una autora mexicana porque “se enmarca un poco dentro de la ecopoesía, y lo que intenta en este texto es romper esa jerarquía de que lo humano está por encima del animal y ponernos al mismo nivel que ellos, enseñarnos a ver el mundo desde su punto de vista, de una manera muy bonita”.

“El año en que hablamos con el mar” de Andrés Montero por editorial La Pollera

Karmele cuenta que “es una novela preciosa, escrita de una manera muy bella, que se desarrolla en una isla cuyo nombre no se dice, pero que está aquí en Chile y es un viaje por el sur chileno, por las leyendas rurales, llena de personajes entrañables. Un libro de verdad para soñar completamente”.

“Letras torcidas” de Juan Cristóbal Peña por editorial UDP

La librera de Catalonia explica que es un libro que consiste en “un perfil de la escritora chilena Mariana Callejas, un personaje bien oscuro, pues ella es escritora y agente de la DINA -Dirección de Inteligencia Nacional- durante la dictadura de -Augusto- Pinochet. Es una figura muy interesante que de verdad fascina por su lado tan sombrío y te engancha de la primera a la última página. Recomiendo muchísimo leerlo”.