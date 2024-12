Partido Popular apostará por lista parlamentaria y candidato presidencial “desde una identidad de izquierda y ecologista”

Este fin de semana el Partido Popular realizó su II Encuentro Nacional en el que participaron representantes venidos de todo Chile, en el que se desarrolló un intenso debate respecto de la construcción orgánica del partido y avanzar en la mayor unidad de las fuerzas de izquierda y organizaciones sociales.

En el acto de cierre realizado durante la mañana de este domingo, donde junto la militancia de Popular estuvieron presentes estuvieron diferentes personalidades del mundo político y social como Juan Andrés Lagos (PC), Hugo Gutiérrez, el ex alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, representantes de la mesa directiva del FREVS, Partido Igualdad, Partido Humanista, Aucan Huilcaman. Además recibieron los saludos del ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, del ex alcalde de Recoleta Daniel Jadue y de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

En la actividad el presidente de Popular, Cristián Cuevas, expresó que “tenemos claro que, para recorrer el camino de la democracia y la dignidad, hay que movilizar la ilusión y, para ello, es necesario el protagonismo de la gente” y recalcó: “el Partido Popular quiere ser la palanca que haga posible una mayoría popular que en la movilización y en las urnas termine de acabar con el pacto de la transición y abra la puerta a un futuro de dignidad para nuestro país”.

“Lo hemos dicho antes y lo repetimos hoy, no llegamos para ser sumados sino que para sumar, no vinimos para atrincherarnos sino para ganar, no estamos para hipotecar las esperanzas de la gente sino para dignificarlas en todos los espacios” y anunció la definición electoral que tomó la militancia en el encuentro de “proponerle a Chile una candidatura Presidencial, que refleje un proyecto de izquierda, nacional y popular, y que sea el fiel reflejo de la diversidad que conforma nuestro país”.

Finalmente hizo un llamado a “reencontrarnos con el amplio campo del progresismo, las izquierdas, fuerzas transformadoras y proyectos de cambio que entienden que el futuro de Chile nos exige poner todo nuestro esfuerzo para la tan esquiva pero vital unidad”.