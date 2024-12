Realizadores del podcast de Jorge González: Nos "ha atravesado mucho más su guerra con sí mismo que con el mundo"

Un viaje al mundo interior del mítico líder de Los Prisioneros, con una decena de entrevistas a su entorno más cercano y con las canciones más icónicas de su discografía cumpliendo un rol central. Así se podría comenzar a describir el podcast biográfico de Jorge González, “Necesito poder respirar”.

La producción de Podium Podcast estrenará este miércoles 18 de diciembre su capítulo sexto y final, a pocos días del cumpleaños 60 de González y también del aniversario número 40 del primer disco de Los Prisioneros, “La voz de los 80”.

En ese contexto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la directora de la serie documental, Trinidad Piriz y con el periodista a cargo de la investigación y los guiones, Nicolás Alonso, quienes revelaron la génesis del podcast, los “pies forzados” durante su producción y cómo sus propias percepciones sobre el artista cambiaron luego de hacer la serie.

Todo empezó con la visita del periodista Emiliano Aguayo a las oficinas de Podium Podcast. Aguayo es autor del libro “Maldito Sudaca: Conversaciones con Jorge González” y puso a disposición de la productora los cassettes dónde quedó grabada la extensa entrevista que le realizó el cantautor hace 20 años, poco después del segundo quiebre de Los Prisioneros.

Piriz cuenta que a partir de aquello comenzó a buscar un periodista que no fuera un experto en González, para que fuera encontrando su visión del artista en el camino.

“Después de oír el material nos pareció que era interesante invitar a otra persona con algún grado de distancia. Fue súper importante esa decisión, de que no fuera Emiliano Aguayo el que trabajara con ese material, porque estaba muy cerca y tenía una opinión formada. De la manera en que nosotros creamos lo narrativo en Podium, es que igual tiene que meterse una persona a trabajar y a levantar una pregunta, a descubrir o develar algo que no sabemos. Nos costó llegar a la persona idónea, ahí es dónde entra Nico”, recuerda.

El periodista -dos veces finalista del Premio Gabo- Nicolás Alonso, asegura que su distancia con Jorge González se debe a que nació en Argentina.

“Si bien vivo en Chile desde niño, en mi casa nunca se escucharon Los Prisioneros. Mis papás no tienen la menor idea de Jorge González. A nivel familiar, personal, no tenía una historia. Por supuesto, vivo en Chile y me gustaba el “Corazones” y entendía la relevancia de Jorge en este país, pero la verdad es que cuando la Trini, me lo propuso no era lo mismo que si me hubiera dicho: Violeta Parra. Era como sí, obviamente es un personaje súper importante, pero no sé lo que pienso de él. Eso puede ser algo bueno, sobre todo cuando tú te enfrentas a un personaje tan infinito como Jorge González. De alguna manera todos tienen un Jorge González”, comenta.

Nicolás Alonso trabajó en conjunto con el también periodista, Jorge Aspillaga y una de las primeras decisiones que tomó fue que ninguno de los dos revisaría el extenso material documental que ya existe sobre el oriundo de San Miguel.

“Nosotros sabíamos que había cuatro, cinco libros de Jorge, sabíamos que había dos series y cuando se sumó Jorge Aspillaga a la investigación, la primera indicación que yo le di fue: no vamos a leer ningún libro y no vamos a ver ninguna serie. Nosotros, si vamos a hablar sobre el personaje del que más se ha hablado en Chile, tenemos que ir a buscar nuestra propia mirada y los vamos a descubrir a través de las entrevistas que hagamos nosotros. Quizás eso explica por qué la mirada de la serie está puesta en el mundo interior de él”.

El periodista señala que finalmente optaron por poner el foco en “esta paradoja que sufre Jorge entre su deseo de ser un artista honesto y las presiones de la fama” y por eso es que el primer capítulo de “Necesito poder respirar” no se trata sobre su infancia ni sobre los primeros años de Los Prisioneros, sino que se sitúa en el lanzamiento de “Jorge González”, su primer álbum solista.

Eso fue el año 1993 y a la emoción inicial por su millonario contrato con la disquera EMI, le sobrevino la preocupación del propio músico por dejar de ser auténtico. La EMI quería convertirlo en una estrella, pero él no necesariamente se sentía cómodo en esa posición.

“Nos parecía que teníamos que entrar en otro lugar, en el lugar en que el enfrenta la paradoja entre lo que pudo ser y lo que finalmente terminó siendo, en el que decide quién va a ser”, indica Alonso.

Trinidad Piriz además comenta que no era interesante “partir con San Miguel”. “¿Por qué vamos a partir por un lugar común? Partamos por donde todo se quiebra, con nuestro protagonista en crisis. Todo eso fue saliendo en las salas de edición y en la conversación donde también siempre estuvo incluido el diseñador sonoro, que es una metodología que yo encuentro que funciona muy bien. No es que al final lo grabamos y llega el diseñador sonoro, todos están en la mesa”.

Justamente, Nicolás Alonso señala que otro de los “pies forzados” en el podcast, era que la música tenía que ser protagonista.

“Tú de Jorge González puedes encontrar entrevistas sobre cualquier tema, diciendo A o Z, pero donde nunca miente y donde siempre dice la verdad, es en sus canciones. En sus canciones Jorge es muy honesto. De alguna manera, su música era como un entrevistado más, su música era una voz y era tan o más importante que las cuñas, que mi narración, que todo”, reflexiona.

“Es una Violeta Parra, un Pedro Lemebel”

“Necesito poder respirar” es el título de un cover de Jorge González a la canción de Albert Hammond “The Air That I Breathe”. El artista la grabó para su disco “Mi destino (Confesiones de Una Estrella del Rock)”, en otro momento clave de su vida: cuando trataba de salir adelante luego de unos convulsos años 90, en que recibió más críticas que elogios por su trabajo musical y en el plano personal, se enfrentaba a su adicción a la cocaína.

Los creadores del podcast confiesan que el nombre fue en lo último en que pensaron. Sin embargo, ahora cada vez les hace más sentido el haber usado esa canción en particular. Trinidad Piriz afirma que resuena con las desafiantes situaciones por las que pasó González luego de saltar a la fama cuando solo tenía 18 años, con el asedio de los fans, pero sobre todo de la prensa, con la que nunca ha tenido una buena relación.

“El tipo realmente estaba en un país asfixiante. Es como que estaba todo el tiempo siendo acorralado, siempre contra la pared y no podía salir nunca de los conflictos, tanto internos como externos, pero sobre todo, el mundo de las ideas que ya habían sobre él. La máscara de Jorge González se lo come y cuán asfixiante es esa sensación, de la poca libertad que le da el país”, dice.

Nicolás Alonso agrega que también era interesante titular con una canción que conmoviera al propio González.

“Hay algunas personas que dicen: ‘Un tipo que tiene tantos himnos, ¿por qué eliges un cover?’ Sin embargo, yo creo que eso también es interesante porque Jorge González tiene dos cover en su discografía: ‘Arauco tiene una pena’ de Violeta Parra y ‘Necesito poder respirar’ y cuando tú eres un tipo que ha tenido tanto que decir sobre el mundo y que todo el mundo se ha visto tan reflejado en tus canciones, creo que es interesante pensar también cuál es la canción que a ti te refleja de otro. Cuál es la canción que tú decidiste que tenías que cantar porque te decía algo desde otro lugar”, apunta.

Habiendo recorrido un largo camino junto a Jorge, tanto Piriz como Alonso reconocen que su visión del cantautor ha cambiado. La directora asegura que siempre le pareció genial, pero ahora considera que ha tenido más acceso a sus distintas facetas y ha terminado por convertirse en una experta.

“Nos convertimos en las personas que lo han estudiado profundamente y que lo admiran y que entienden la cantidad de complejidades y la cantidad de Jorges González que hay, la cantidad de capas. A mí me parece atractivo porque tiene un lado oscuro muy fuerte. Es una Violeta Parra, es un Pedro Lemebel, es muy complejo y tiene un lado oscuro muy a flor de piel”, insiste.

Por su parte, Nicolas Alonso indica que lo que aprecia del personaje ya no es la naturaleza contestataria de los inicios de su carrera con Los Prisioneros, sino la forma en que se ha enfrentado a sus demonios.

“Me ha atravesado mucho más su relación y su guerra con sí mismo que con el mundo. La manera en que él enfrenta sus fantasmas y en que él sabe destruirse para tratar de renacer y saber renunciar a la fama para tratar de encontrar un camino honesto. Creo que en los momentos más oscuros del podcast, es donde él es más revelador y dónde más te dice algo”, estima.

Alonso además destaca las aptitudes de genio musical de González, que sí son reconocidas en otras figuras como Charly García.

“Creo que en este país no se ha reconocido, al nivel que debería, su genialidad artística, que va mucho más allá de sus letras. Jorge González en el 94 estaba haciendo cumbia electrónica, que se lo tiraron por la cabeza y nadie lo entendió y tú escuchas hoy Bomba Estéreo y es lo mismo. O a lo mejor lo que hace en Corazones, un electro pop que tú escuchas hoy en Alex Andwanter. Ahí hay una originalidad y un atrevimiento de él que siempre le juega en contra, por supuesto, pero que yo creo que en este país en términos estrictamente musicales, se debería mirar de otra forma”, opina.

Todo tiene un final

El último capítulo de “Necesito poder respirar” se llama “Todo tiene un final”, frase sacada directamente de “Fe”, una de las canciones más recordadas de Jorge González.

En la última hora de la serie documental, adelanta Nicolás Alonso, vemos el final de un viaje. “Hemos visto a un héroe decidir quién quiere ser, hemos entendido su origen, su dolor, el precio que paga para ser libre y hemos visto cómo recibe el reconocimiento y el rechazo”, cuenta.

“Creo que en este último capítulo tenemos que ver finalmente cómo él encuentra cierto lugar de paz, pero atraviesa territorios dolorosos para poder encontrarlo. Creo que es un capítulo en que nos enfrentamos finalmente con la mirada del Jorge que existe hoy, que mira hacia atrás y tiene algo que decirnos aún”.