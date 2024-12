La férrea defensa de Vallejo en la CEI del caso Monsalve: "No pueden decir que el Gobierno haya guardado silencio"

Este lunes la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se convirtió en la segunda secretaria de Estado en comparecer en la Comisión Investigadora sobre el caso Monsalve, tras la participación en sesiones anteriores, de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La ministra Vallejo enfatizó en su completa disposición para entregar información a la instancia, a propósito de las críticas de la oposición, que cuestionaron su ausencia el pasado lunes, día en que estaba citada inicialmente.

La diputada de la bancada del Partido Social Cristiano, Gloria Naveillan, incluso deslizó la posibilidad de que Vallejo utilizara su prenatal -proyectado para iniciar los próximos días- como excusa para no participar.

En respuesta, la secretaria de Estado indicó que: “Eso nunca estuvo sobre la mesa y lamento mucho que se hayan dicho esas cosas, porque comunicacionalmente, se trató de instalar esa idea y está muy lejos de la verdad”.

“Desde el primer momento esta ministra de Estado estuvo disponible a asistir a esta Comisión Especial Investigadora”, enfatizó.

El oficialismo, en tanto, cuestionó desde un principio la citación de la ministra vocera a la Comisión Investigadora. Pues varios parlamentarios consideran que no podía hacer mayor aporte, porque no fue parte del grupo de autoridades que se enteró del caso antes de que fuera dado a conocer públicamente.

“A mi juicio, debió haberse priorizado a otra autoridad. Por ejemplo, el director general de Carabineros, el fiscal nacional, autoridades que realmente pudieran aportar elementos respecto de las primeras horas en que el Gobierno tuvo conocimiento de la situación. Efectivamente hay autoridades del Estado que pueden aportar, pero la ministra, como ya sabemos, no tuvo conocimiento durante las primeras horas”, recalcó la diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia.

La cronología de Vallejo

Antes de que las y los diputados comenzaran las rondas de preguntas, la ministra Vallejo realizó una breve presentación en que detalló sus actos los días jueves 17 y viernes 18 de octubre, justo después de que se enterara por la prensa de la denuncia en contra de Manuel Monsalve.

Luego de leer la noticia en el diario La Segunda, Vallejo habría acudido al jefe de gabinete, Carlos Durán, para que le confirmara el hecho. Él lo hizo y la secretaria de Estado, a continuación, acudió a la oficina del Presidente Gabriel Boric.

“Éste me informa el detalle de los hechos entre el martes y ese día, que dada la gravedad y el carácter de la investigación las decisiones se habían adoptado bajo un curso de acción coordinado entre el Ministerio del Interior y Presidencia. Y por último, que la salida de Manuel Monsalve era inminente”, reveló.

“De acuerdo a esas directrices, también tomé conocimiento de que la ministra Carolina Tohá sería la encargada de abordar las preguntas que pudiesen surgir, tras el anuncio de renuncia del subsecretario. Esto en virtud de su rol, obviamente jerárquico, al frente del Ministerio del Interior”, añadió.

Vallejo relató que al día siguiente, el viernes 18, una vocería que iba a realizar durante la mañana fue postergada para la tarde. Lo anterior, con el objetivo de que se realizara después de una conferencia de prensa del Presidente Gabriel Boric, la que terminó como una controvertida alocución en donde el Mandatario contestó preguntas por más de 50 minutos.

Posterior a aquello, la ministra hizo su primera intervención sobre el caso en una vocería desde La Moneda. “A partir de ese momento, he entregado información sobre los actos de Gobierno en esta materia y he respondido las consultas de la prensa en 32 instancias distintas”, aseveró.

“Incluyendo la vocería que realicé ese mismo viernes 18, he realizado 12 vocerías, dos entrevistas y participado en ocho puntos de prensa donde proactivamente he informado a la ciudadanía y a la opinión pública sobre esta situación. He atendido todas y cada una de las preguntas que se me han hecho”, afirmó.

Por otra parte, requerida sobre la salida de Monsalve del Gobierno, Vallejo siguió la misma línea de la ministra Tohá, reconociendo que hubo tardanza en tomar la decisión, pero enfatizando que finalmente se tomó la determinación correcta.

“Evidentemente ha habido una evaluación crítica de la ejecución de la renuncia del exsubsecretario Monsalve. Pudo haber sido más rápida, pudo haber sido el miércoles en la tarde, pero fue correcta, el hecho mismo de haberle solicitado la renuncia, que estuviera esta en evaluación desde el martes en la noche. Como ustedes saben, el propio Presidente instruyó a su equipo evaluar reemplazo, instruyó decisiones, evaluaciones a la ministra del Interior, que se ejecutaron el día miércoles, todo llevaba a la solicitud de la renuncia”, estimó.

“Tenemos esa evaluación, de que la ejecución pudo haber sido más rápida y por lo tanto, no fue perfecta, pero fue correcta”, insistió.

La ministra Vallejo además se refirió a un supuesto vuelco en el discurso del Gobierno. La diputada integrante de la Comisión Investigadora, Sofía Cid, sugirió que en un comienzo, el Ejecutivo habría estado callado, para luego ponerse del lado de la denunciante de Monsalve. Ante aquello, la vocera señaló que no comparte la visión de la parlamentaria de RN sobre esos primeros días.

“Creo que desde el primer momento fuimos extremadamente proactivos en entregar la información que teníamos en la mesa, resguardando a la víctima. Y, al mismo tiempo, el carácter de la investigación para que nada pudiera sonar como una intervención a otro poder del Estado. En el marco de esos principios, nosotros estuvimos comunicando muy proactivamente y si hay algo que no se puede decir del Gobierno es que guardamos silencio”, sostuvo.