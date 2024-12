Senadora Sepúlveda pide votación si no hay acuerdo en pensiones: "Que la gente sepa qué piensa cada uno"

Incertidumbre. A juicio de la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda, ese es el sentimiento que mejor resume la discusión previsional, a pocas semanas del 31 de enero: el plazo fijado por el Gobierno y el Senado para que el proyecto sea despachado de la Cámara Alta.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la integrante de la Comisión de Trabajo aseguró que aunque hay “bastantes temas cubiertos y votados”, aún está pendiente “la columna vertebral de la reforma”, es decir, el cómo se distribuye el 6% de cotización adicional.

“Tú todos los días tienes una propuesta diferente de la oposición y la verdad es que esas ofertas no se condicen con el diagnóstico que todos tenemos que es mejorar las pensiones, focalizar fundamentalmente en mujeres, en cómo abordamos el pilar contributivo de una forma mucho más lógica y robusta frente a la PGU. Es una semana absolutamente clave en cómo vamos a abordar este tema, el miércoles deberíamos haber votado completamente la reforma en la Comisión de Trabajo, sin embargo, yo creo que eso no se va a dar así”, indicó.

En esa misma línea, Sepúlveda recalcó que no puede ser “un acuerdo por un acuerdo”, sino que se debe llegar a un mecanismo que efectivamente mejore las jubilaciones. A su parecer, eso no se logrará destinando toda la cotización a cuentas individuales.

“Si no tenemos el aumento de las pensiones no tiene ningún sentido y es ahora, no cuando tenga algún efecto el 6%, por ejemplo, en capitalización individual. Eso significa muchos años más, alrededor de 20 años más, cuando pueda tener algún efecto y tenemos que estar permanente vigilando que ocurre con las inversiones porque las inversiones van a la baja. Esto tiene que ver con un seguro social que entrega certeza a jubilados y jubiladas, hoy como en el futuro”, dijo.

Asimismo, planteó que con un 0,5 o un 1% destinados a reparto, “no se cumple el propósito” y acusó que la derecha no ha presentado buenas alternativas. “Ellos plantean impuestos generales, pero con impuestos generales mira las complicaciones que tenemos con el presupuesto de la nación. ¿Dónde están los recursos para los hospitales, las listas de espera, lo que necesitamos en educación? Creo que hay un discurso muy repetido sin un contenido técnico”, estimó.

De todas maneras, la parlamentaria afirmó que si no se llega a un consenso con la oposición, “hay que votar, que es lo que en democracia corresponde”. “Cada uno tendrá que dar una explicación a su electorado, a la ciudadanía, el país, de esto. Por qué no vamos a mejorar las pensiones hoy día si no somos capaces de abrirnos al seguro social, si no somos capaces de incorporar parte de este 3% al seguro social. No puede ser que esto quede, como ha quedado anteriormente, en las comisiones. Esto tiene que ir a Sala, que se discuta en Sala, que se sepa que no quieren entregar los votos, sobre todo pensando en el 52% de las mujeres de este país”, apuntó.

“Yo creo que lo políticamente responsable, como parlamentarios, es que la gente sepa qué piensa cada uno y cada sector y el costo político que va a significar para ese parlamentario”, agregó.