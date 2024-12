SJM por regularización acotada: "No somos el único país que lo hace, son procesos que se realizan en el mundo"

La semana pasada el Gobierno dio a conocer sus planes para realizar un proceso de regularización acotada de migrantes, iniciativa que estaría relacionada con el empadronamiento previo que llevó a cabo el Ejecutivo, al que asistieron más de 180 mil personas de manera voluntaria.

Así, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, señaló en el programa Estado Nacional las razones por las cuales se dará inicio a este procedimiento: “Primero, por seguridad, para saber quiénes son, dónde están y excluirlos del flujo del sistema de delitos, pero la segunda es económica”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis la directora del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), Waleska Ureta, explicó que “estamos en un momento en que son muy importante los anuncios que se han hecho, incluso, las facciones que no son oficialistas, la oposición también lo ha planteado”.

“Los procesos de regularización, y aquí hay un punto importante, no hay que dramatizarlos, no somos el único ni primer país que lo hace, son procedimientos que se llevan a cabo frecuentemente en los países cuando se tienen flujos migratorios altos por las distintas crisis que se viven a nivel mundial, Chile no es el único país receptor de personas migrantes, América Latina no es el único continente que está en crisis humanitarias, sin más lejos las guerras que están ocurriendo hoy, producen estos desplazamientos forzados”, detalló.

En ese sentido, sostuvo que: “Tener un alto volumen de personas migrantes en el país, requiere una gestión, y en ella, uno de los caminos que son relevantes y que puede resolver lo que se está viviendo son las regularizaciones, que se pueden llevar a cabo de manera ordenada, unificada. En ese sentido, no hay que dramatizarlo, no es que nosotros vayamos a hacer algo que sea una cosa que nadie hace y que estamos cayendo al vacío, es algo que se hace frecuentemente para poder gestionar a las personas que están de forma irregular en los países y la idea es poder hacer que estas personas entren al circuito formal”.

Respecto a si esta medida podría aumentar el flujo migratorio a nuestro país, la directora del SJM señaló que aquello “no tiene un asidero real”. Así, Ureta explicó que los procesos de regularización lo que hacen es definir una fecha de ingreso de las personas, que es previo al anuncio.

“Entonces, eso no tiene ningún sustento en temas de efectos de llamada porque las personas que vayan a entrar después de esa fecha no van a ser parte de este proceso de regularización. Porque probablemente si yo anuncio hoy el proceso, va a ser para las personas que ingresaron, por ejemplo, en enero, el año pasado, que llevan un tiempo residiendo, y que, en el fondo, uno asume que están ya trabajando, los niños en el colegio, es decir, que tienen un arraigo en Chile”, dijo.

Sobre el vinculo que se realiza en el debate público entre delincuencia y migración, Ureta sostuvo que: “Lamentablemente, la narrativa que se ha instalado a nivel de algunos medios de comunicación, también del mundo político instala una idea que es falaz, la gran parte de las personas que vienen a Chile, vienen porque están huyendo de sus países de origen, porque no les quedo otra alternativa, muchas de las personas, la mayoría de las que han cruzado todo el continente para venir para acá no querían hacerlo y se vieron obligados”.

“Entonces, desde ahí también pensar que asumir que todas esas personas vienen por un tema delictivo es totalmente falaz, porque el crimen organizado no tienen proyecto migratorio, no necesariamente se quedan en Chile, entran, salen y no tienen un proyecto de vida migratorio, como la gran mayoría de las personas que vienen con sus familias a instalarse, a buscar sobrevivencia, un mejor futuro en temas de seguridad. También las personas migrantes vienen en busca de mayor seguridad, porque vienen de lugares inseguros para sus vidas. Desde ahí pensar que todo es delincuencia, es realmente lamentable, que tengamos esa narrativa instalada porque no permite justamente que a nivel político se tomen las medidas que son necesarias tomar, como por ejemplo, una regularización de las personas que ya están acá”, declaró.

De esa manera, Waleska Ureta del SJM hizo hincapié en que: “Convengamos que toda la política expulsiva, solamente de seguridad del Estado no ha tenidos los efectos que se supone que promete tener, o sea, miremos cómo estamos hoy. Tenemos que pensar en soluciones que permitan gestionar de buena manera, integralmente, la población migratoria que ya está en Chile, es importante tomar este grupo y poder insertarlo dentro de la comunidad“.