Andras Uthoff: "Para quienes creemos en construir un verdadero sistema de seguridad social, ya se ha perdido bastante"

El doctor en Economía y ex miembro de la “Comisión Bravo”, Andras Uthoff, abordó las dificultades para llegar a un acuerdo en la reforma de pensiones.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista atribuyó como una de las causas que imposibilitan consensos en esta materia a que “el 6% define el futuro del sistema de pensiones y ese futuro está en un debate, más que técnico, ideológico“.

En relación a los avances que se han adoptado, en particular en la Comisión de Trabajo del Senado, dijo no estar muy de acuerdo: “Yo soy en particular defensor de lo que es un sistema de protección social y pienso que ese 6% debe ir a lo que se está llamando en la discusión ‘seguridad social‘. O sea, para compensar los riesgos que una persona no puede controlar, para ponerlo en los términos técnicos. Efectivamente hay un debate sobre el 6%, pero para quienes creemos que hay que construir un verdadero sistema de seguridad social, ya se ha perdido bastante. Porque cuando se habla, lo que más se puede pensar en recibir es 3 de esos 6 puntos, y eso para mí es muy poco”.

Consultado por la intención que han esbozado parlamentarios oficialistas, como la senadora Alejandra Sepúlveda, de que ante la falta de acuerdos se lleve el voto a sala para que quede en transparencia las posiciones, Uthoff respondió que, si bien es riesgoso, “ese escenario es una solución democrática en tanto uno piensa que la Sala representa el pensar de Chile, están representados los distintos intereses chilenos y que es ahí donde se tiene que decidir”.

“Creo que lamentablemente aquí todo el diseño del sistema de pensiones se ha hecho un poco mal, en el sentido de que un sistema de pensiones es algo que hay que pensar muy bien, tener un líder, y convencer a la sociedad que es así”, añadió.

En esa línea, el economista explicó que: “Si tú pones todo el 6% en cuentas individuales, tú tienes que esperar 40 años para saber de resultados. Y ya tenemos la experiencia de los 40 años pasados, cuando nos dijeron que con el 10% todos iban a tener tasas de remplazos del 100% y no fue así, sino que fue una minoría y el resto no”.

En cambio, expuso Uthoff, “si tú pones el 6% en seguridad social vas a ver inmediatamente resultados en mejorar las pensiones, no solo de los que están por jubilarse, sino de los que ya están jubilados y eso tiene una ventaja porque ves resultados concretos”.

Respecto al planteamiento de la oposición de aumentar las pensiones vía Pensión Garantizada Universal (PGU), el economista recalcó que este monto no es suficiente para la clase medi. “No es suficiente para ellos, para esas personas que hacen el esfuerzo y que tienen factores de riesgo que les han impedido, que cayeron en informalidad, que tuvieron que retirarse, que tuvieron roles en el hogar, para esa gente aún es necesario tener un componente de seguridad social de subsidios cruzados”, afirmó.

“Van a haber 16 puntos de aporte, y si es 0,5, van a ser 15,5% para ‘rásquese con sus propias uñas’ y 0,5 para equidad de género, entonces va a seguir el sistema tal cual como está y vamos a esperar 40 años para darnos cuenta que no dio resultados“, sostuvo.

Según Uthoff, “para el caso latinoamericano y para la características de nuestro mercado de trabajo, el sistema puro de capitalización individual no funciona, hay que complementarlo”.

Por último, sobre la posibilidad de que la reforma de pensiones se vote en enero en el Senado, relevó que “lo peor que podemos hacer, en un tema tan trascendental, es apurar las fechas. No cabe duda que estamos con un calendario muy exigente, queda un año y pico de gobierno, unos meses para el receso parlamentario, pero esas no debiesen ser las fechas con las cuales uno cierra la discusión de un debate tan importante como el de pensiones. Cada gobierno quiere trascender como quien resolvió el tema de pensiones, pero si resolvemos mal, ese gobierno va a quedar marcado porque nuevamente hizo una mala pensión“.