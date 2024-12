Diputado Sáez (FA) por regularización de migrantes: "Hay que avanzar en la legislación y en una política acotada en el tiempo"

Ante la aglomeración que se produjo este lunes en el Estadio Víctor Jara por un grupo de migrantes, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, advirtió que esto se produjo porque “hay personas que deliberadamente han llamado a la confusión”, luego de haber deslizado que el Gobierno evalúa regularizar a las personas empadronadas a principio de este año.

Así, el operativo de ayer se enmarcaba en el lanzamiento del Nuevo Sistema de Identificación y el complejo deportivo funcionó como sede externa del Registro Civil para los procesos de enrolamiento.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, abordó el posible proceso de regularización acotado de migrantes que estudia el Gobierno.

Para Sáez, la multitud que acudió al Estadio Víctor Jara da cuenta de la necesidad de discutir acerca de esta materia. “Este es un debate que es importante, que genera una alta expectativa, miles de personas que han llegado a Chile, muchos de los cuales han tenido descendencia en nuestro país, niños y niñas que son chilenos, por lo tanto, creo que lo relevante es poder avanzar con prontitud en la legislación y tener una política acotada en el tiempo, que sea efectiva y que permita el camino a una regularización real”, declaró.

Sin embargo, el frenteamplista aclaró que para llevar adelante procedimientos como el del Nuevo Sistema de Identificación se debe informar a la población migrantes de manera clara y oportuna: “Para no generar situaciones como las de ayer, con altas temperaturas, gran concentración de personas, muchas horas de espera y donde, finalmente, cuando se dice enrolar o empadronar eso es bastante distinto a regularizar y eso implica una serie de trámites posteriores que no necesariamente van a ocurrir en el tiempo”.

“Yo haría un llamado a la tranquilidad, a tomar consciencia y a entender que así se construyen los países también. Chile está forjado por las ideas, por la energía, por la fuerza, por los sueños de miles de familias que llegaron de otras latitudes del mundo”, enfatizó.

Acerca de mejorar los canales de comunicación con la población migrante,que viene a nuestro país por mejor condiciones de vida, el parlamentario afirmó que: “Este es un problema que no ocurre únicamente en Chile. En general, en todos los países que se han tenido que enfrentar una ola migratoria muy intensa hay un sector de la población que la rechaza, en algunos casos con violencia incluso, me parece que aún no llegamos a eso en nuestro país, pero evidentemente lo que ocurre acá es que durante demasiado tiempo el país no se hizo cargo de la situación. Chile era un país donde nuestra población migraba y salvo el gran flujo migratorio de la comunidad peruana, que fue muy espaciado en el tiempo desde la década del 90 y del 2000, nunca habíamos presenciado un fenómeno de estas características que ya se extiende por casi una década”.

“Y en ese casi una década, el país no ha tomado decisiones de política pública para poder enfrentar esa situación de manera adecuada, para ponernos férreos y duros en la frontera y decir: ‘Esto es lo que nuestro país aguanta, resiste y esto es lo que podemos entregar más o menos en condiciones relativamente optimas pero más que esto se nos pone cuesta arriba, porque significa que estamos incubando extrema pobreza y marginalidad’. Y eso es difícil de conciliar cuando no existe cooperación regional entre los países involucrados en esta situación“, añadió.