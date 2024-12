Luis Cordero: "Qué hacer con la migración irregular en Chile lo tenemos que resolver hoy"

“La estrategia más fácil del Ejecutivo habría sido no decir nada“, sostuvo el subsecretario del Interior, Luis Cordero, tras ser criticado por algunos de diputados y diputadas en la sesión de la Comisión de Gobierno, a la que fue invitado este martes para entregar más detalles respecto del estudio del proceso de regularización acotada de migrantes, que anunció este fin de semana.

En la instancia, el subsecretario Cordero señaló que esta no sería la primera vez que se hace este procedimiento por parte del Estado, pues el último gobierno en realizar uno fue el de Sebastián Piñera, administración que modificó la situación migratoria de 324 mil personas.

La autoridad del Interior también detalló que en el proceso de empadronamiento, realizado hasta febrero de 2024, participaron 182 mil extranjeros y extranjeras, de los cuales un 90% correspondía a personas provenientes de Venezuela, un 3,1% de Colombia y un 1,6% de Bolivia. Así, la mayoría de esta población, dejó su país por necesidades económicas (96%) y un 13,3% tiene hijos menores de 18 años.

De esta forma, en la sesión de la Comisión de Gobierno, Luis Cordero reiteró que el Ejecutivo no volverá a llevar a cabo otro proceso de empadronamiento y aclaró que: “Los procedimientos de regularización se han caracterizado por ser procesos administrativos de postulación, eso no significa que las 182 mil personas, en el evento que el Estado de Chile decida realizarlo, sean regularizadas, ese es el universo que podrían postular”.

Además, entregó los motivos para realizar este proceso, lo que responde a razones de seguridad como también económicas. “¿Cuál es la decisión que el Estado va a adoptar en relación a la persona que se encuentran en condición de inmigración irregular en el país? ¿Hay una distinción entre aquellas personas que voluntariamente accedieron al proceso de empadronamiento biométrico, de aquellas que no lo hicieron?”, cuestionó.

“A nosotros, desde el punto de vista institucional, pareciera razonable hacer esa diferencia y, por eso, la caracterización de las personas que ingresaron o participaron del proceso de empadronamiento (…) Uno de los aspectos que el Ejecutivo ha tenido en consideración es que la inmigración irregular, sobre todo cuando no se resuelve esa situación, lo que tiende a hacer es a potenciar economías ilegales, la que supone que las personas son susceptibles víctimas de delitos y explotación, o bien son empujadas a la comisión de ilícitos. Por lo tanto, no tomar una decisión es no hacerse cargo de un problema de seguridad en los países“, apuntó.

Frente a los cuestionamientos de parlamentarios y parlamentarios, quienes criticaron la posible realización de este estudio y posterior proceso de regularización acotada, el subsecretario respondió que “la inmigración suele ser un criterio radiactivo para la política y la mejor decisión del Gobierno, si hubiera mirado sólo esto en términos electorales, es guardar silencio, no decir nada, y dejar este empadronamiento ahí y que lo resuelva la próxima administración”.

“Esa era la manera más fácil de resolver. Por eso, desde el principio he buscado explicar los argumentos de política pública que están detrás de estos, yo creo que podemos tener muchas diferencias en aproximación sobre este punto, pero la pregunta de qué hacer con la migración irregular en Chile y, particularmente, con las personas que se empadronaron voluntariamente por el llamado del Estado es una cuestión que tenemos que resolver hoy día, en un año más o en dos años, sin embargo, es una pregunta que hay que resolver. Y, por cierto, quiero hacer esa advertencia porque abrir esta discusión pública solo ha provocado críticas y casi ningún apoyo“, sumó.

En ese sentido, Cordero subrayó que el Ejecutivo anunció este estudio en un ejercicio de transparencia: “Si alguien quiere suponer en esta comisión que detrás de esto hay una estrategia de popularidad, le quiero decir que no hay ninguna, porque la evidencia demuestra que es todo lo contrario”.

Cabe señalar que durante la mañana de este martes, el subsecretario del Interior junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, hicieron entrega a la PDI y Carabineros de un aplicación para la realización de controles preventivos a migrantes, como parte de la medida del Gobierno para tener mayor intervención policial, lo que está vinculado con este tipo de tecnología que permite reducir los tiempos y hacer más eficaces estos operativos.

Junto a esta, las otras dos iniciativas en materia de control migratorio, que el subsecretario reiteró en la sesión de la Comisión de Gobierno, son el fortalecimiento del control fronterizo en el norte y el proyecto de Ley Miscelánea de Migraciones (Boletín N°16.072-06), el que está siendo revisado en el Senado.