Comisión de Trabajo del Senado entra en carrera contra el tiempo para sacar adelanta la reforma de pensiones

Con cuestionamientos a la filtración parcial del informe emanado por la comisión técnica, inició la última sesión del año de la Comisión de Trabajo del Senado que debate la reforma de pensiones. Fue el propio senador y presidente de la instancia, Juan Antonio Coloma (UDI), quién partió con los lamentos, señalando que el informe aún ni siquiera llegaba a sus manos y ya había salido en la prensa, advirtiendo la afectación que esto podría generar en los acuerdos.

“Yo lamento que un esfuerzo grande que hemos hecho todos en pensiones termine con un informe, que va a ser bien relevante en teoría, filtrado en los medios. Quizás con qué interés porque viene parcial. Yo lo lamento profundamente, así no se hacen las cosas“, sostuvo.

De esa manera, la sesión no revisó el contenido del informe y éste será discutido en enero. Así, el espacio legislativo destinó su tiempo a presionar al senador Coloma para sesionar dos veces por semana durante el próximo mes, en pos de cumplir el acuerdo de despachar el proyecto de la Sala del Senado. “No sé cómo, pero vamos a votarlo en enero“, comprometió el gremialista, incluso señalando que podían votar hasta 20 veces de ser necesario.

“Quedamos los próximos días de ver las distintas propuestas de los comisionados, porque hay propuestas diferentes. No hubo una propuesta por parte de los expertos. Hubo distintas propuestas, porque hay distintas visiones. Vamos a ver estas dos semanas cuáles son las que más podrían generar acuerdos. Quedamos con el Gobierno de los próximos 15 días empezar con indicaciones en términos de despachar el proyecto en enero. Ahora, no me pregunten cómo, ojalá que tengamos un muy buen acuerdo”, añadió Coloma.

Al respecto, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara declaró que: “Yo diría que a esta altura no hay ningún tema que sea insalvable y ojalá nos acerquemos más. No ha sido nada fácil. Ha habido un conjunto de problemas que tienen que ver con elementos técnicos, pero también con elementos ideológicos en el transcurso de estos dos años y medio, y negarlo es un absurdo, todo el mundo lo sabe, pero la realidad es la que se impone. La realidad es que los pensionados de Chile, y las mujeres sobre todo, no pueden seguir en la misma situación”.

Volanteo masivo

El Frente Amplio convocó a un despliegue en la calles para este jueves a las 18:30 horas. La pauta compartida con la prensa señala que “después de 22 meses de obstaculización por parte de la derecha, a la tramitación de la reforma de pensiones, el FA junto a organizaciones sociales, llaman a desplegarse en las calles para asegurar pensiones dignas, con una reforma que incluya un seguro social y termine con la discriminación hacia las mujeres”.

Consultada al respecto, la ministra Jara señaló que “es muy importante la opinión ciudadana en esto. De hecho, antes de 2015-2016, si no fuera por los movimientos sociales y políticos, este tema no nos habría tocado”.

Desde la oposición han lanzado duras críticas con este llamado, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, dijo que “me preocupa que el Gobierno valide esta idea de movilizaciones por fuera para presionar el trabajo de la Comisión de Trabajo. Acá se tiene que tratar de lograr llegar a un acuerdo razonable para todos los chilenos, pero bajo los métodos democráticos, pero esta velada amenaza de movilizaciones no aporta a que se pueda conversar en el mejor tono posible”.

Por su parte, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, afirmó que “si usted saca una vela recién prendida al viento es probable que se apague“.

En respuesta, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, precisó que: “En ningún momento hemos hecho un llamado a la violencia (…) nosotros estamos simplemente intentando con muy poquitos recursos contrarrestar una campaña millonaria que está haciendo la Asociación de AFP, hace meses, en todos los medios de comunicación, donde ha sido muy difícil fiscalizar cuánta plata está gastando de lo que aporta cada AFP en publicidad en contra de la reforma y en una dirección”.