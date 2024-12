Contempla mecanismos de participación y paridad: Frente Amplio entrega propuesta de reforma al sistema político

La bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio presentó su propia propuesta de reforma al sistema político que busca, no solo abordar la fragmentación de los partidos, sino también los problemas de legitimidad frente a la ciudadanía.

Se trata de un documento con tres propuestas centrales en torno a establecer mecanismos de participación ciudadana, de paridad y eliminación de exigencias, para dirigentes gremiales y pertenecientes a sindicatos, para acceder a un escaño al Congreso Nacional.

La diputada Javiera Morales, garantizó que “ estamos dispuestos como Frente Amplio a legislar un cambio en el sistema político pero que éste no solo enfrente la fragmentación de partidos, que reconocemos es un problema, sino que esta distancia y falta de legitimidad”.

En esa línea, detalló que la propuesta frenteamplista busca resolver “cómo acercar la política a la gente, para eso pueden ayudar mecanismos de participación ciudadana, para que la ciudadanía pueda incidir en el debate, en el debate legislativo, en la solución de sus problemas, en alcanzar políticas públicas que mejoren su calidad de vida. Yo creo que muchos chilenos y chilenas le gustaría incidir en el debate de pensiones, poder manifestarse la necesidad de que hoy día subamos las pensiones para millones de jubilados y jubiladas”.

Junto con ello, recalcó que se incluyen mecanismos de paridad para lograr representar a todos los sectores de la sociedad. “Cuando vemos que en la última elección que tuvimos regional y comunal, solo un 17% de los alcaldes y alcaldesas son mujeres y que en el caso de los gobernadores regionales retrocedimos y hoy día tenemos ninguna región que sea gobernada por una mujer, vemos así que en esto estamos avanzando demasiado lento”, sostuvo.

“Si no hay mujeres en política no es porque no existan mujeres capaces, ni transparentes ni probas ni preocupadas por los problemas públicos, sino como sabemos es muy difícil para una mujer ingresar a la política por la forma en que repartimos la carga de los cuidados, pero también por la forma en que los partidos políticos eligen a sus candidatos y candidatas y cómo el sistema nos deja de alguna manera afuera”, planteó.

Por último, el documento establece la eliminación de impedimentos para que, quienes dirigen gremios o sindicatos, puedan postular a un escaño en el Congreso Nacional, enfrentar la fragmentación con una elección parlamentaria que tenga segunda vuelta porque “estamos conscientes que si una Presidenta o Presidente electo no logra mayoría en el Congreso, o es posible que cumpla con sus compromisos por los cuales fue electo por una mayoría social y eso genera desafectación”.

Para la bancada, estas propuestas podrían empujar la consecución de mayorías en el Congreso sin afectar la configuración de las listas y buscarán fusionarla con el proyecto que hoy es discutido en el Senado.