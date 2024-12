Subsecretario Eidelstein: "Hemos duplicado la cantidad de conscriptos que había en 2022"

Este martes la Sala del Senado aprobó de manera unánime el proyecto que incrementa la asignación económica para los soldados conscriptos en Chile.

Esta iniciativa, que busca fortalecer el Servicio Militar, permitirá aumentar en un 50% los sueldos de los conscriptos a partir de 2025 y en un 75% desde 2026 en adelante.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, afirmó que :”Es una gran noticia para Chile este aumento de la asignación a los conscriptos. Consiste en un incremento del 50% de su asignación actual durante el próximo año y se llega a un 75% total el año subsiguiente. Así que es un logro histórico, porque además se aprobó en el parlamento por una decisión unánime, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado”.

“Este es el mayor programa de mejoras de la asignación de los conscriptos de hace 10 años, por lo menos, así que estamos contentos por este logro, realizado por este Gobierno y por el Ministerio de Defensa”, comentó.

Respecto al déficit de soldados de tropas y conscriptos, el subsecretario Eidelstein aclaró que “en primer lugar, tengo que decir de que efectivamente, la cantidad de conscriptos hasta el 2022, que es el año que nosotros llegamos, era el momento de más baja conscripción, pero en la actualidad hemos duplicado la cantidad que había hace dos años, es un número inmenso, pero todavía insuficiente”.

“La cantera principal, que alimenta a los soldados de tropa, es la conscripción. La gran mayoría de los integrantes de los soldados de tropa profesional provienen de los conscriptos que han terminado su periodo e ingresan a esta otra modalidad. Así que justamente para aumentar los soldados de tropa es necesario aumentar la cantidad de conscriptos y con esta iniciativa, junto a una batería de medidas, como por ejemplo, recursos para exámenes médicos, estudios, etc., buscamos mejorar sustancialmente la conscripción para seguir aumentando este numero”, explicó.

Acerca del caso del soldado Franco Vargas y los conscriptos afectados en Putre durante un entrenamiento, Galo Eidelstein aseveró que: “Todo lo que paso en Putre está en investigación, tanto sumaria dentro del Ejercito como también penalmente. Por lo tanto, los resultados de esas indagatorias se van a dar a conocer cuando esto termine, pero efectivamente, después de lo ocurrido, y no sólo en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en los colegios, etc., existe una cultura que efectivamente puede producir eso y fue un caso bastante aislado“.

“En general, la formación de soldados, el entrenamiento a los que se someten los conscriptos es un entrenamiento duro, sin embargo, eso no significa que haya mal trato, que exista violencia, ni humillaciones, son cosas totalmente distintas. Ellos están expuestos a un régimen duro, pero tiene que ser uno muy controlado, se hacen ejercicios especiales justamente para fortalecer físicamente y también psicológicamente a las personas, son prácticas estudiadas, que se hacen de manera controlada y por supuesto que siempre conservando la camaradería que debería existir tanto dentro de los conscriptos, como con los mandos, y eso es lo que siempre hemos potenciado para una buena formación. Pero efectivamente se pueden dar casos, no solamente con las Fuerzas Armadas, sino que en cualquier ámbito puede suceder algo así, pero estamos muy atentos a que eso no vuelva a ocurrir“, aseguró.