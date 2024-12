Apoyo transversal: parlamentarias de distintos sectores políticos exigen libertad de Katty Hurtado

Este miércoles, las senadoras Paulina Núñez, Claudia Pascual y Yasna Provoste, junto a las diputadas Erika Olivera, Claudia Mix, Emilia Schneider, Ana María Gazmuri, Javiera Morales, Camila Rojas y Ericka Ñanco, exigieron al Presidente Gabriel Boric que firme el indulto para Katty Hurtado antes del 25 de diciembre, para que esta pueda pasar la navidad con su familia.

Katty Hurtado Caamaño lleva más de 2 mil 400 días encarcelada, tras ser condenada a 20 años de prisión en 2018 por defenderse de una agresión sexual y femicida perpetrada por su expareja. La solicitud de indulto fue presentada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres el 11 de enero de 2024 y su recepción por parte de Gendarmería se confirmó recién el 19 de marzo. El Gobierno, en tanto, aún no ha dado una respuesta.

“Este apoyo de las parlamentarias demuestra una vez más que el indulto para Katty Hurtado cuenta con un respaldo transversal tanto de organizaciones sociales como del Congreso. Parlamentarias de oficialismo y oposición han expresado su compromiso con Katty ahora y en reiteradas ocasiones. Ellas entienden que si no se hubiese defendido, sería un femicidio más”, indicaron desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

En enero de 2024, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con un total de 83 votos una resolución en apoyo al indulto y ese mismo mes, más de 30 parlamentarias de distintos sectores firmaron una carta señalando que “excarcelar a Katty Hurtado nos parece necesario y justo”.

“El Presidente Boric y el ministro Gajardo ya conocen el caso. Si el Congreso, especialmente parlamentarias de distintos sectores políticos, se ha mostrado mayoritariamente a favor del indulto para Katty Hurtado, ¿qué más está esperando el Presidente Gabriel Boric? ¿Que la salud mental y física de Katty se deteriore aún más?”, interpelaron al Mandatario desde la Red.

La organización denunció que el Estado permanece en deuda con Katty. “Ella ha sufrido distintas vejaciones y hostigamientos bajo la custodia del Estado, siendo violada y agredida por dos hombres con vestimenta de Gendarmería en el penal de Calama. El Fisco incluso fue condenado a pagar una indemnización por este crimen. ¿Acaso creen que la vida de una mujer vulnerada de esa manera, va a ser reparada con una compensación monetaria?”, aseveraron.

Sumado a lo anterior, reiteraron que el Poder Judicial no aplicó perspectiva de género como sí se acaba de hacer en la absolución de los hijos de Nabila Rifo por legítima defensa. “En este caso la justicia sí consideró el miedo insuperable que ellos sentían, lo cual corresponde por el contexto de violencia intrafamiliar, sin embargo no ocurrió igual para Katty Hurtado. Ahí la Fiscalía no hizo las diligencias necesarias. No se consideró el testimonio de su hijo a favor de ella que confirmaba años de violencia, tampoco fueron escuchados otros seis testigos. Incluso la Corte Suprema, al rechazar el recurso de nulidad de la defensa, reconoció la falta de perspectiva de género”.

Asimismo, añadieron que “Katty no puede pasar otro año encarcelada injustamente, ella desea estar con sus seres queridos. Es indignante también que los tribunales hayan revocado hoy la prisión preventiva a Cathy Barriga, dejándola en libertad en la comodidad de su hogar, cuando Katty Hurtado permanece encarcelada por defender su vida”.

Respaldo transversal en el Congreso

Ante la petición de indulto para Katty, la diputada del Frente Amplio (FA), Camila Rojas, expresó que el llamado “es directamente al Presidente de la República, con un contenido principalmente humanitario y con una consideración, que es que en Chile han existido indultos de este carácter”.

“Juana Candia en 1994, indultada por el expresidente Frei y en el caso de Elcira Soto, indultada por el expresidente Sebastián Piñera, ambos casos también fueron en contexto humanitario y en consideración a mujeres que habían tenido un caso muy similar al de Katty, teniendo que defenderse de sus agresores”, recordó.

Por su parte, la senador de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, apuntó a que “lamentablemente, la justicia, el sistema de pensiones, perjudica a las mujeres y en este caso una mujer que durante largo tiempo fue violentada, que actúo en defensa personal, hoy día está sufriendo una doble victimización”.

“Lo fue en principio a manos de su pareja, hoy a manos de otras internas y en definitiva, el Estado no ha cautelado los derechos de esta mujer”, acusó.

La senadora de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez, en tanto, hizo referencia a la absolución de los hijos de Nabila Rifo: “Así como uno tiene que respetar los fallos de la justicia, yo espero que esto no solo se respete, sino que sirva de precedente para cuando una mujer o sus hijos, son violentados. La legítima defensa existe en nuestro país, pero lamentablemente, cuando hemos visto mujeres víctimas de estos delitos muchas veces la justicia olvida que está establecida en nuestra legislación”.

“Espero que esta transversalidad sirva para que el Presidente tome una decisión de una vez por todas. El tiempo transcurrido ya es demasiado”, sostuvo.