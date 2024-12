Latinobarómetro 2024: un 52% de las personas en América Latina apoya la democracia

Un 52% de las personas en América Latina apoya la democracia, cuatro punto más que en 2023, según el estudio “Latinobarómetro 2024: La Democracia Resiliente”, informe que ofrece un diagnóstico sobre las dinámicas sociales, económicas y políticas en 17 países de la región.

El respaldo a la democracia, es el mayor crecimiento registrado desde 2010, rompiendo una tendencia de deterioro que comenzó hace más de una década. En este contexto, Argentina destaca como el país con mayor respaldo a la democracia (75%), influenciado por la reciente elección de Javier Milei , que implicó la alternancia en el país.

Al respecto, la directora ejecutiva de Latinobarómetro, Marta Lagos, afirmó que “los resultados de este informe reflejan un momento de inflexión en América Latina. La resiliencia de nuestras democracias, aunque admirable, está acompañada de tensiones económicas y sociales que no podemos ignorar. El optimismo personal, por ejemplo, contrasta con la baja confianza en las economías nacionales, que genera la presión de expectativas más altas nunca registradas desde 2015 sobre los gobiernos”.

Asimismo, por primera vez desde que se iniciaron las mediciones de Latinobarómetro, un 52% de los latinoamericanos manifiesta optimismo sobre el futuro de su economía personal y familiar, superando el récord de 50% registrado en 2015.

Los países más optimistas son República Dominicana y Panamá, con un 74% de ciudadanos confiados en un mejor futuro económico, mientras que Chile ocupa el último lugar, con solo un 30% de optimismo. Bolivia y Argentina también tuvieron un nivel por debajo del 40%, con el 36% y el 37% de optimismo económico, respectivamente.

A su vez, los países que reportan mayor bienestar con su vida son Costa Rica, Uruguay, Guatemala y El Salvador con niveles de satisfacción de entre 89% y 85%. Colombia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, México y Brasil reportan niveles de satisfacción entre 84% y 82%. Argentina se ubica justo a nivel de promedio regional, con 79%.

“El 79% es el punto más alto que ha tenido América Latina desde que lo medimos, lo que parece contradictorio porque después veremos las quejas que tiene la gente, sin embargo, están todos felices. Esa es una de las características de la región, no hay que obviarla, somos una de las regiones más felices de la tierra y gozamos la vida a pesar del contexto”, señaló la directora ejecutiva de Latinobarómetro.

La mayor debilidad de la democracia es que grandes minorías consideren que no se necesitan partidos políticos (42%), parlamento (39%) ni oposición (37%). Así, al igual que los partidos, el congreso ha sufrido un desencanto democrático, no obstante, son más quienes creen necesario el parlamento (53%) que los colectivos políticos (50%).

Por otro lado, el estudio también muestra que la principal preocupación de los latinoamericanos es la economía (42%) y en segundo lugar la seguridad con 22%. Mientras que la política como problema entre los que se encuentra la corrupción, es superior al 10% en todos los países.

“El problema más importante de América Latina es por lejos la economía, no la seguridad. Tenemos como tercer problema a la política, estos problemas antes no aparecían, si uno mira los primeros estudios, la política eran inexistente. Aquí viene un dato bien interesante también que tiene que ver con las contradicciones entre lo lo positivo lo negativo, cuando le preguntamos a la gente si en los últimos 10 años ha avanzado como familia, el 60% dice que sí que regresó como familia, es decir, la gente reconoce los avances que se han hecho los respectivos países, no están negando eso”, comenta Marta Lagos.

De esta forma, el informe presenta el panorama de Latinoamérica, destacando dentro de los resultados optimismo personal y el apoyo a la democracia, mientras en la región también se enfrentan retos respecto a economía, seguridad e institucionalidad, pues el 53% de los encuestados está de acuerdo con que un gobierno no democrático llegue al poder si resuelve los problemas.