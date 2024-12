Vocera (s) Etcheverry recibe espaldarazo de Lautaro Carmona (PC): "Tiene todas las competencias"

En una decisión sorpresiva, el Presidente Gabriel Boric definió como vocera subrogante de Gobierno a la ministra de Ciencia y militante del Frente Amplio, Aisén Etcheverry, quién se mantendrá en su cargo, y asumirá a partir del lunes 23 de diciembre, en reemplazo de la actual ministra Camila Vallejo, quién iniciará la próxima semana su periodo de prenatal.

En el marco de su gira por la Región de Ñuble, el Presidente Gabriel Boric destacó la labor de la ministra Vallejo, que ya alcanzó tres años a cargo de la vocería, y recalcó la defensa que ha realizado, en este tiempo, de los principios de un gobierno progresista.

“Quiero agradecerle a la ministra Vallejo por su compromiso, por el profesionalismo, por la tremenda pega que ha hecho en estos tres años que no han sido fáciles, que hacer vocería es tremendamente complejo, en donde hay un nivel de exposición muy duro y en donde ha defendido con firmeza no sólo al Gobierno y a mí, sino también principios y convicciones que son los que le dan sentido al Gobierno progresista que encabezamos”, sostuvo.

En su última actividad previo al inicio de este periodo, en la inauguración del jardín infantil JUNJI Manuel Ballesteros de La Cisterna, Vallejo llegó acompañada de la ministra Etcheverry como señal de un traspaso de mando.

Así, la vocera de Gobierno destacó la carrera profesional de Etcheverry y agradeció su valentía de asumir la vocería de Gobierno.

Etcheverry llegó al mediodía hasta las oficinas de la Segegob para llevar a cabo las últimas reuniones de coordinación previo a su subrogancia. Se mantendrá habitando ambos espacios, señaló a su llegada al Palacio de La Moneda, de hecho, el Ministerio de Ciencia se encuentra a pasos de la sede de Gobierno.

La secretaria de Estado agradeció la confianza depositada en su figura y dijo esperar estar a la altura del trabajo realizado por la ministra Vallejo. “Me siento por supuesto muy honrada por este desafío, muy agradecida por la confianza del Presidente Boric, de la ministra Vallejo, agradecida también del equipo de la Segegob que me han recibido con los brazos abiertos y con quienes sé vamos a trabajar de muy buena manera”, afirmó.

Antes de que el Presidente Boric decidiera que la ministra Etcheverry sería la encargada de reemplazar a Camila Vallejo en la vocería de Gobierno, se deslizaba la posibilidad de que fuera la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara , la que asumiría la responsabilidad. Esto, pues Jara comparte militancia con Vallejo en el Partido Comunista y porque ya había desempeñado la tarea en más de una oportunidad. No obstante, la determinación del Gobierno de sacar adelante la reforma de pensiones tendría especialmente ocupada a la ministra Jara .

En esa línea, dijo estar “muy orgullosa de ser parte de un Gobierno donde trabajamos como equipo , donde es posible que una mujer sea ministra y pueda tener guagua, pueda embarazarse, que pueda ir y volver y que como equipo de Gobierno todos los ministros y ministras salimos al paso, damos un paso al frente y nos encargamos de poder hacer este trabajo lo mejor posible para que la ministra Vallejo pueda disfrutar, descansar no tanto con una guagua chica, pero sí dedicarle todo el cariño y el amor que requiere ese pequeñito”.

Para el presidente del Partido Comunista no fue un problema que la vocería de La Moneda no quedara en manos de la colectividad durante la subrogancia, pues Aisén Etcheverry no milita en ningún partido político.

“Ya hay una tremenda consideración el hecho de que Camila diga: ‘Voy y vuelvo’. O sea todos sabemos cuál es la razón, no hay ninguna razón política, sino una razón positiva de pura alegría y felicidad”, destacó. En la misma línea, el timonel del PC valoró la decisión de Boric y señaló que el Mandatario eligió a “quien tiene todas las competencias”.