Alberto Mayol: "Si la problemática social permea a las capas medias (Milei) perderá el apoyo que tiene”

Argentina enfrenta una crisis económica que ha dejado a millones de personas por debajo de la línea de pobreza. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el primer semestre del 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, lo que representó un aumento de 11 puntos desde que Javier Milei asumió el poder.

La inflación desbordada, y el recorte del gasto público y la reducción de subsidios a servicios básicos como electricidad, gas y transporte son algunos de los principales factores que contribuyen a esta situación. Esto, en la línea de las “políticas de ajustes” tomadas por el gobierno actual en busca de mejorar los números macroeconómicos.

Sí bien diversos economistas y analistas han destacado la gestión del gobierno de Javier Milei en el control de la inflación, se cuestiona cómo esto no ha ido de la mano con disminuir la pobreza sino que, por el contrario, ha aumentado. En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el sociólogo y autor del libro “El fenómeno Milei: La motosierra del anarcocapitalismo”, Alberto Mayol, analizó el contexto actual en la sociedad argentina y las medidas de Milei.

En primer lugar, abordó cómo estos niveles de pobreza han afectado a la población argentina y qué consecuencias puede tener. “Si bien Argentina, como buen país latinoamericano, ha contado siempre con niveles, con ciertos lugares con pobreza importante, dentro de todo ha sido un país con poca cultura de pobreza, con una cultura más bien de capas medias”, reflexionó de inicio.

“Un alto nivel de pobreza en Argentina es una cosa nueva y muy disruptiva, muy incómoda para una población que se crió con otras lógicas. Por tanto, este nivel de pobreza si puede tener efectos importantes en el mediano plazo, no inmediatamente”, prosiguió Mayol, asegurando que Milei aún tiene crédito.

Sin embargo, expone que el gobierno actual tiene “que resolver una situación que es compleja”. Si bien los nuevos datos del gobierno argentino señalan que en el tercer trimestre de este año se redujo la pobreza a un 38,9%, no deja de ser un desafío contra el tiempo para Milei.

“La macroeconomía argentina está en una condición de descomposición, inorgánica, desordenada. Como buen economista, muy fanático de las posturas más de libre mercado, Milei dice hay que arreglar la macro. Y arreglar la macro efectivamente es importante”, señaló Mayol respecto del discurso del líder libertado para justificar las medidas adoptadas en la materia.

Por ello, advierte que su principal desafío es “lograr rápido que la capacidad de ordenar en lo macro no se coma la vida cotidiana de las personas”. “Eso termina siempre mal porque la sociedad empieza a repeler el proceso”, manifestó Mayol.

El sociólogo insistió en que Milei no tiene mucho tiempo de margen para comenzar a atacar directamente el problema de la pobreza en Argentina. “Es una carrera de velocidad donde no tiene derecho a tener muchas fallas y donde tendrá que ver en algún momento como solventa la problemática social. Si eso no ocurre y permea a las capas medias, perderá el apoyo que tiene”, profundizó.

Una de las defensas de parte de Javier Milei respecto del aumento de la pobreza apunta a las responsabilidades de sus predecesores. Al respecto, Mayol reconoció que “tiene razón en que las administraciones anteriores dejaron un estado de la economía muy afectado”.

“Ahora, es cierto que hoy día se aumentó mucho el empleo y la pobreza sigue aumentando. Es muy típico de las visiones no reguladas. Recordemos la doctrina Büchi que decía que era mejor que cuatro personas en una casa ganaran 100 mil pesos a que una persona ganara 300 mil. Es una defensa que es mucho más discutible porque estaban esperando una lluvia de inversiones mucho más grandes y no la han tenido”, analizó el sociólogo.

Polémica con Chile

Alberto Mayol no quedó ajeno a la nueva polémica entre la administración de Javier Milei y sus críticas (y ataques) hacia el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Al respecto, tachando al líder argentino como un “conferencista”, expuso que podría ser una estrategia para desviar la atención de sus propios problemas internos.

“Es un jugador de una variable. Creció por la discusión económica. Viendo eso, Milei sabe que quizás le van a faltar elementos para poder hacer su tarea y entonces busca un repertorio nuevo”, sostuvo Mayol.

Pues, según sus palabras, puede ser una conflictividad con Chile. “Vamos a ver cuando termine el gobierno del Presidente Boric si es solo asociada a la relación con un Boric de izquierda, que viene a ser como una especie de posible liderazgo en América Latina, o quizás, no hay que descartarlo, quizás su interés es más bien un conflicto con Chile”, continuó.

Para Mayol, ese posible conflicto podría estar enfocado en una estrategia “más nacionalista”. “Uno de límites y fronteras, un conflicto que huela a mayor, a guerra, y que pueda permitirle anclar a la población”, cerró.