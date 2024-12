Irrupción de Matthei en pensiones pone en jaque a senadores de Chile Vamos: Republicanos pide no insistir en fórmula del Gobierno

Más de dos semanas tendrán los senadores de la Comisión de Trabajo y el Gobierno para destrabar puntos pendientes de la reforma de pensiones de cara al trámite legislativo en enero. Sin embargo, las tratativas que -hasta ahora- se habían mantenido encapsuladas en la instancia, tendrán que sortear las tensiones externas luego de que Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia y presidenciable de la UDI, expresara su preocupación por posibles consecuencias no deseadas en la reforma previsional después de analizar el segundo informe de la mesa técnica.

La presidenciable planteó así, sin detallar sus reparos, que conversaría con expertos y economistas para aportar a la búsqueda de respuestas, quitando piso al trabajo realizado por representantes de su mismo sector en la mesa técnica.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que “cualquier liderazgo que se sume a esto creo que es positivo, a efecto de si se suma a tratar de buscar y no desahuciar un acuerdo que ha costado mucho construir”.

“Hoy día algunas voces se han levantado en contra del informe técnico de la comisión. Comisión que ha gozado de la presencia de expertos de ambos sectores políticos, expertos de reconocido prestigio y que no sé qué objetivo tendrá desacreditarla a última hora, realmente es preocupante”, agregó.

En conversación con CNN Chile Radio, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, cuestionó que algunos sectores de la oposición estén más enfocados en lógicas de “cálculo electoral de corto plazo” que en encontrar soluciones constructivas.

En el oficialismo, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, criticó duramente a la exalcaldesa. La parlamentaria consideró sus dichos como un intento de sabotear la reforma y, además, calificó como impresentable que Matthei, como presidenciable de Chile Vamos, se desentienda de los representados en este tema.

“Primero dijo que no se iba a meter y luego dice que le parecen graves los efectos que podría tener el acuerdo. Dice que va a empezar una consulta con economistas recién ahora, cuando llevamos todo este periodo legislativo discutiendo la reforma de pensiones. Entonces, al final lo que busca es que no tengamos reforma de pensiones, busca cuestionar las compensaciones para las mujeres. Ella siendo candidata presidencial no puede ser que se desentienda de quiénes están siendo representados, me parece impresentable de su parte”, cuestionó.

Pronunciamiento de Matthei tensiona a senadores de Chile Vamos

El golpe en la mesa de Matthei, luego de semanas sin pronunciarse respecto a materia previsional ocurre luego de reiteradas presiones desde el Partido Republicano. El también probable candidato presidencial, José Antonio Kast, de hecho, la llamó hace unos días a que se pronuncie sobre esta materia, la “madre de todas las batallas” luego de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, deslizara la idea de ceder en un 0,5% de “reparto”, dichos que después desdijo.

En una primera vocería, consultada al respecto, Matthei había decidido tomar distancia de la discusión, dando un voto de confianza a los parlamentarios de Chile Vamos: “El tema de pensiones está siendo tratado en el Congreso, en el Senado. Yo no estoy en el Senado, no estoy en las tratativas. Me parece sí que es bueno que se intente un diálogo serio”.

No obstante, con el paso de las horas la exalcaldesa optó por tomar un paso al frente evidenciando reparos al trabajo de la mesa técnica, aunque ésta contó con la presencia de la ex ministra del segundo gobierno de Sebastián Piñera, María José Zaldivar; la economista e investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal y la economista de la Universidad de Los Andes, quién también estaría participando del equipo asesor de Matthei, Cecilia Cifuentes.

Pese a ello, el presidente de la comisión y senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, valoró el ingreso de Matthei a la discusión y sostuvo que: “Estamos recurriendo a varios economistas que nos están ayudando para hacerlo mejor. Bienvenida que la exalcaldesa Matthei colabore con información, mientras tengamos más datos podemos hacer una mejor propuesta. Al final, todo dependerá de que haya un buen acuerdo, pero mientras más información haya, particularmente en materias técnicas y fiscales mejor”.

Una evaluación positiva tuvieron los diputados de Chile Vamos, quiénes temían se estuviera cediendo en el destino del 6% de cotización adicional en el Senado, considerando que en la Cámara Baja la fórmula del Ejecutivo fue rechazada.

El diputado de la UDI, Álvaro Carter, indicó que “el ingreso de Evelyn Matthei a esta discusión es tardía, pero independiente de eso nos va a ayudar a poder ordenar a la derecha. Hoy las pensiones de miles de chilenos y chilenas tienen que ser mejoradas, de eso no hay duda, pero el mecanismo no es por medio del reparto, no es por medio de quitarle dinero a la gente de su bolsillo, es por medio de impuestos generales, y ojalá Evelyn Matthei ordene a los senadores de su sector político para que no cometamos ese error“.

El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, afirmó que “nosotros tenemos las mismas aprehensiones que ella. Nosotros conocemos de las discriminaciones que se han vivido respecto de las mujeres, por ejemplo. Eso hay que mejorarlo, pero también hay una preocupación respecto de la propiedad de los fondos, respecto de la posibilidad de que sean heredables y respecto de la libertad de elección. Por lo tanto, vamos a actuar en unidad y Chile Vamos va a actuar en una sola línea para poder tener un solo acuerdo respecto de materia de pensiones. El acuerdo no se justifica por sí mismo”.

En tanto, en el Partido Republicano valoraron su cambio de postura. El líder de la tienda, Arturo Squella, indicó: “Ella se formó una convicción y se agradece que la haga pública, es evidente que está en contradicción con los senadores que antes había dicho que confiaba 100%”.

En esa línea, dijo esperar que ahora los senadores de la Comisión de Trabajo “confíen 100% en la alerta que hace Evelyn Matthei, sumándose a las alarmas que se prendieron desde el Partido Republicano (…) Hay algo sinceramente que no sabemos, qué es lo que le ofreció el Gobierno a los senadores que han estado, pese a todas las recomendaciones que le han hecho sus propios técnicos, insistiendo en esta mala fórmula“.

Pese a todas las diferencias, el presidente de la Comisión de Trabajo aseguró que la reforma previsional será sometida a votación y despachada de la Sala del Senado durante el próximo mes. “No sé cómo, pero vamos a votarlo en enero“, aseguró Coloma en la última sesión de diciembre.