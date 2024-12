Abogado de Luis Hermosilla: "Él no es un peligro para la sociedad"

Este martes en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago a partir de las 9:00 hrs se están revisando las medidas cautelares contra el abogado Luis Hermosilla, imputado por los ilícitos de soborno, delitos tributarios y lavado de activos, en el marco del caso Audios.

La defensa de Hermosilla, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, ingresó la solicitud al tribunal el pasado 19 de diciembre y en el texto se argumenta que el abogado está cumpliendo la medida cautelar más gravosa ininterrumpidamente desde el 27 de agosto, según el medio La Tercera.

Previo a la audiencia de revisión de cautelares, el abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, señaló que “hemos estado colaborando, entregamos la clave del teléfono, hemos estado cooperando permanentemente en todo lo que hemos pedido, pero eso no significa mentir justamente diciendo lo que a veces tiene la sensación que los persecutores quieren que una diga”.

“En concreto, que no es necesaria su prisión, él no es peligro para la sociedad, es una persona de 68 años con problemas de salud graves, pero al mismo tiempo ha colaborado con la investigación en hechos concretos no cuestionable, y además para que una persona este en prisión preventiva, se requiere que hayan ciertos presupuestos materiales que estén acreditados, a través de ciertos indicios, presunciones y delitos. Mi impresión es que hoy cuando uno analiza la prueba reunida, ahora es al revés, aparecen indicios de que no se han cometido delitos“, subrayó.

A su vez, la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, afirmó que “es una audiencia que pidió la defensa y está en su derecho de hacerlo. Después cuando termine la audiencia no hay con el fiscal -Miguel Ángel- Orellana que nos vamos a referir a este tema sin inconvenientes”.

Cabe señalar que el pasado jueves el 4° Juzgado de Garantía confirmó la prisión preventiva para la abogada María Leonarda Villalobos, imputada también en el caso Hermosilla, esto luego de que su defensa solicitara revisar la medida cautelar de prisión preventiva.