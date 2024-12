SernamEG se querella contra el alcalde de Temuco por "violencia de género"

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de La Araucanía se querelló contra el alcalde de Temuco, Roberto Neira, por violencia de género en el caso de una supuesta violación a una funcionaria municipal.

Según informa El Austral, la dirección regional de SernamEG presentó la querella ante el Juzgado de Garantía de Temuco. El jefe comunal se encuentra con licencia médica mientras se desarrolla la investigación de la Fiscalía Regional de La Araucanía.

La directora regional, Susana Aguilera, declaró al diario que “la víctima concedió el patrocinio al Servicio para ser representada jurídicamente en una investigación donde velaremos que se considere la perspectiva de género como un eje fundamental”.

“Nos hemos puesto a disposición de ella ofreciéndole apoyo psicosocial y legal, resguardando su identidad, así como procuramos que sea en todos los casos de violencia de género. Esto es muy importante para evitar la revictimización”, agregó Aguilera.

La Fiscalía regional investiga a Neira (Indep/ex-PPD) por violación y no por abuso sexual como estaba caratulada la carpeta en un principio. La recalificación de delito se dio luego de que la víctima prestara declaración ante el Ministerio Público.

“Una vez que se le toma declaración a la víctima se cambia la calificación jurídica a un posible delito de violación por hechos que habrían ocurrido a fines del año 2021 en un lugar distinto a la Municipalidad de Temuco”, explicó la vocera de la Fiscalía, Nelly Marabolí.

El ente persecutor abrió esta indagatoria luego de recibir una acusación contra el jefe comunal el 23 de noviembre.

Al respecto, Neira aseguró que: “No tengo información ni he sido notificado de algún delito de connotación sexual. La ciudad me conoce, los funcionarios del municipio me conocen, en mi trayectoria no he cometido nunca un delito de ese tipo”.