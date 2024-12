Analistas: irrupción de Matthei en debate de pensiones era "inevitable"

Como un pronunciamiento “inevitable” calificaron expertos la irrupción de la exalcaldesa y presidenciable de la UDI, Evelyn Matthei, en materia de pensiones.

Luego de que la exedil advirtiera de consecuencias no deseadas, tras leer el segundo informe de la mesa técnica, voces -principalmente del oficialismo- cuestionaron el tiempo y la forma elegida por Matthei para incidir en el debate, sumado al cambio de postura en menos de una semana. Para analistas políticos, esto responde a una estrategia de Matthei que, tarde o temprano, haría patente.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el investigador Rodrigo Pérez de Arce indicó que, si bien es una postura tardía, “la estrategia que ella había parecido seguir hasta ahora era simplemente mantenerse en lo municipal hasta que terminara su periodo y luego empezar a delinear los ejes de una discusión previsional”.

“Ahora bien, esta discusión la verdad es que había estado más o menos escondida bajo otras preocupaciones urgentes de la cotidianidad y pareciera ser que buena parte de esto se va a decidir en esta recta final porque, de hecho, a pesar de los avances todavía no estamos claros de cuál va a ser la fórmula ni cuáles van a ser los ejes exactos de la reforma”, señaló.

Consultado sobre si ésta podría significar un riesgo a su capital político dependiendo de los resultados de las tratativas, Pérez de Arce sostuvo que “más que arriesgado o no, la decisión de entrar a la discusión de pensiones era inevitable, junto con seguridad, educación, se me ocurren pocos temas tan importantes como este, y obviamente que si teníamos una fecha en enero en la cual se iba a discutir y votar esta reforma le iba a tocar enfrentarlo y, por lo mismo, uno esperaría que tuviera algún tipo de plan más o menos armado para abordar ésta como otras discusiones”.

En tanto, el cientista político y subdirector de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández, descartó que el pronunciamiento de Matthei haya respondido a las presiones de Republicanos. “Me parece que ella no enganchó con la primera arremetida de José Antonio Kast, de hecho, en ese sentido su declaración pública ahí fue que siempre es bueno avanzar en acuerdos o algo de esa naturaleza y lo que hace es tomarse un tiempo, que una semana en política es muchísimo, para hacer esta declaración el día domingo, que efectivamente lo hace en un tiempo bien especial porque ella no menciona el acuerdo que se está llevando a cabo, sino que menciona el segundo informe de la mesa técnica”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que “eso abre inmediatamente la disputa de negociación a nuevas alternativas para ese elemento. Ella dice hay que cuidar el tema de las mujeres que son las más afectadas por bajas pensiones, pero lo que hace es que, de manera subterránea, abre la posibilidad de que aquella presente nuevas aristas, nuevas formas técnicas de enfrentar el problema de las pensiones. Entonces, no necesariamente engancha con lo de José Antonio Kast, termina siendo un mensaje más amplio a una coalición, en un mensaje bien ecléctico que puede ser interpretado de muchas maneras”.

En relación a los efectos, Fernández planteó que la intervención pública de Matthei “lo que hace de alguna manera es poner el foco de atención mediática y opinión pública sobre aquellos aspectos más técnicos de la reforma, en específico ese punto y medio que están en plena discusión. En ese sentido, creo que lo que ella declara públicamente tiene un efecto muy nítido, o sea, mueve las aguas de la negociación política y en relación a la votación en el Senado pone un manto de dudas sobre los acuerdos que se están forjando dentro del Congreso, y eso conlleva a repensar la fórmula que se ha estado negociando en este momento en la Cámara Alta del Congreso”.

Miguel Ángel Fernández expresó así que la irrupción agrega “incertidumbre” a una votación prevista para enero, que inicialmente parecía tener un resultado predecible, y que ahora se ha vuelto menos segura, contradiciendo las expectativas públicas que habían sido expresadas por los senadores.

Respecto a las eventuales repercusiones en el capital político de la exalcaldesa, de acuerdo al resultado de la reforma, Fernández sostuvo que “la clave del impacto va a ser cuál sea la bajada más concreta que le dé a su declaración pública porque si ella aparece en la palestra durante las próximas semanas anunciando ciertos mecanismos que tuvo en consulta con economistas o expertos como declaró, se va a ver en el fondo con un posicionamiento de una idea de política pública para cambio de pensiones, pensando quizás en esta negociación o quizás en algo que podría haber en un futuro posible gobierno de ella”.

“Entonces, el mensaje genera expectativa y eso es clave porque la expectativa que genera y la reacción en el mundo político y público de aquello, solo va a poder ser medido en su impacto a la vez que ella presente algo y esa presentación de algo puede ser en dos caminos, puede ser un camino de reforzar la negociación que está teniendo el Senado o por otra parte incorporar elementos propios que la van a poner en el centro de la discusión”, afirmó.

Por último, recalcó que “el efecto público creo que ha sido bien sustancial porque tiene a todo el espectro hablando en torno a 200 caracteres de X, entonces uno lo que ve en esto es que Matthei es capaz, dada su posición en las encuestas, dado lo que en estos momentos simboliza su figura pública, de meter temas por sobre incluso la discusión que se da en el Congreso o en las relaciones Ejecutivo-Legislativo y eso es una demostración de posición pública bien relevante para una carrera presidencial que no tiene mayor cantidad de actores en este momento punteando en las encuestas”.