Comienza a sesionar mesa técnica del SAE: las debilidades y posibles mejoras al sistema de educación escolar

Un proceso de evaluación para mejorar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), fue uno de los principales acuerdos a los que llegó el Gobierno con el Congreso Nacional en el contexto del reciente debate de la Ley de Presupuestos 2025.

Así, este jueves inició el proceso con la primera sesión de la mesa técnica, compuesta por un grupo transversal de expertos, que propondrán mejoras al SAE.

Luego de este primer encuentro, que fue presidido por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el secretario de Estado detalló que los comisionados se reunirán en enero y febrero, para que en marzo puedan entregar un informe final de recomendaciones al Mineduc y a las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputados.

Ante un posible regreso al sistema de admisión anterior, tal como han propuesto parlamentarios de oposición, Cataldo recalcó que aunque no hay temas vetados, la mesa técnica se dedicará exclusivamente a lo que se acordó en el contexto de la Ley de Presupuestos.

“El acuerdo establece que lo que se está buscando son espacios de optimización y mejora al sistema de admisión escolar. Mi impresión es que volver a lo que existía antes es volver al no sistema, volver a no tener ningún tipo de regulación, ningún tipo de criterio y efectivamente, no está en la naturaleza del acuerdo que tomamos entre los parlamentarios y el Ejecutivo. En ese tenor, yo me quedo con lo comprometido”, dijo.

Respecto a los posibles cambios que podría experimentar el SAE, Cataldo insistió en que no deben endosarse a él las carencias en la oferta de establecimientos educacionales. Sin embargo, también reconoció que hay aspectos que requieren mejoras, como la información que se le entrega a las familias.

“También tenemos dificultades en lo que tiene que ver con el aseguramiento en zonas rurales o personas con necesidades educativas especiales. Son elementos que han ido saliendo durante la discusión a lo largo de los años y por otro lado, están discusiones abiertas, que tienen que ver con el mérito, con si hay algún grado de selectividad, cuál es ese grado de selectividad, dónde. Todo eso es parte de la discusión que la comisión va a ir haciendo”, indicó.

Por su parte, la investigadora del CEP y presidenta de la mesa técnica, Sylvia Eyzaguirre, afirmó que se estará trabajando en la profundidad que tendrán los cambios al SAE, pero que de todas maneras, se parte de un diagnóstico relativamente positivo del sistema.

“El ministro nos dio un amplio espacio para poder desplegar las recomendaciones, pero lo que observamos y lo que vimos hoy día por lo menos, en las estadísticas y en los números, es que el Sistema de Admisión Escolar tiene beneficios importantes y aspectos que son debilidades y que pueden ser mejorados. La mesa va a decidir con qué grado de amplitud van a ser las transformaciones, pero hay aspectos positivos que tiene el sistema que yo considero que se podrían resguardar”, aseguró.

En concordancia con lo señalado por Cataldo, el académico de la Universidad Diego Portales (UDP) y miembro de la mesa técnica, Gonzalo Muñoz, planteó que parte del trabajo debe estar enfocado en los dispositivos de comunicación.

“Hoy día sabemos que la gran mayoría de las familias chilenas se beneficia de este sistema de admisión, queda en su primera preferencia, permite que sean las familias las que eligen y no los sostenedores. Por lo tanto, mejorar los dispositivos de comunicación, de uso de las plataformas y que toda esa información llegue a tiempo a las familias, es un paso muy importante”, estimó.

Cabe mencionar que además de Eyzaguirre y Muñoz, son parte de esta mesa técnica una serie de académicos e investigadores de distinto signo, entre ellos, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, Alejandro Carrasco; la investigadora y coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo, María Paz Arzola; el vicedecano de Educación de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Bravo; y los investigadores del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, Patricio Rodríguez y Cristián Cabalín.

Comienzan las inscripciones para el “Anótate en la lista” de la RM



En paralelo a la instalación de la mesa técnica, este jueves 26 de diciembre comenzó a funcionar el “Anotate en la lista” para los estudiantes de la Región Metropolitana (RM) que no participaron del SAE.

A partir de las 09:00 horas se abrió el acceso para que las y los apoderamos de la RM entren al sitio web www.sistemadeadmisionescolar.cl, pinchen en el botón “Anótate en la Lista” e ingresen a su cuenta para pedir las vacantes en los colegios de su interés.

Desde el Mineduc destacaron que se trata de una herramienta gratuita y transparente, que genera una lista de espera de todas las solicitudes que llegan a los establecimientos, ordenándolas de forma cronológica, tal como ocurriría si el trámite fuese presencial, pero evitando que las personas hagan filas y permitiéndoles ahorrar tiempo y abarcar más establecimientos para hacer solicitudes.

En días anteriores, “Anotate en la lista” ya comenzó a funcionar para familias cuyos estudiantes repitieron, para quienes participaron del SAE y no obtuvieron cupo y también para las familias de todas las otras regiones del país que no participaron del SAE.