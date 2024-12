Proyecto de aborto legal: las opiniones contrapuestas tras el cruce entre el cardenal Chomalí y la ministra Orellana

“Las decisiones no se toman pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia“, fue la respuesta de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, a los dichos del cardenal Fernando Chomalí en contra del aborto. La respuesta de la secretaria Estado reactivó el debate acerca del futuro proyecto de ley que presentaría el Gobierno sobre esta materia el próximo año, así como la discusión sobre los derechos reproductivos de las mujeres.

En concreto, la controversia comenzó en el marco de la tradicional misa de navidad en la Catedral de Santiago, en la que el arzobispo Chomalí sostuvo que el aplazamiento del proyecto de la ley de aborto “ha sido un gran regalo que muchísimos chilenos aplaudimos”.

“He recibido muchos regalos por cierto, pero hay uno extraordinario que el Gobierno le ha hecho a todo el país, que es no perseverar en la ley de aborto libre (…) Entendemos que hay embarazos muy complejos, pero no se soluciona eliminando la vida de un inocente”, dijo la autoridad eclesiástica.

En conversación con Radio Cooperativa, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, explicó que el aplazamiento del proyecto de ley se debe a que el Presidente Gabriel Boric hizo dos anuncios el 1 de junio, “uno, el ingreso de un nuevo reglamento respecto a las tres causales, que eso se tramita a nivel interno en la Contraloría General de la República, y en segundo lugar, el proyecto de ley”.

Orellana expuso que “el reglamento se ha demorado más de lo que hubiese esperado, entre otros, por una gran cantidad de inscritos en contra, por ejemplo, de los Arzobispado de la Iglesia chilena, que prefiere referirse a ’embarazos muy complejos’ que a constatar la realidad“.

“A siete años de aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazos, tenemos que recibir aquí en Santiago a niñas violadas, a niñas que tienen un embarazo avanzado y que están al borde de las semanas, porque el sistema sanitario con el reglamento actual no logra atenderlas en su región de origen”, explayó la titular de la Mujer.

Asimismo, la autoridad de Gobierno se refirió a las contribuciones de Chomalí y afirmó que no le interesa entrar en un debate con la Iglesia Católica. “No creo que sea la única voz, creo que ha habido muchas más voces que se han expresado estos días, no solamente la de la Iglesia, y creo que sería bueno, en un debate democrático, que las tomáramos todas”, expresó.

Críticas y respaldos tras las declaraciones de Orellana

Luego del cruce entre la autoridad eclesiástica y la secretaria de Estado, los diferentes sectores políticos no tardaron en exponer sus posturas. Desde la Democracia Cristiana, el parlamentario y segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Eric Aedo, indicó que “da la impresión de que a algunos ministros del Gobierno se les olvida que estamos en una sociedad democrática y pluralista”.

“Es lamentable lo que ha hecho la ministra de la Mujer y Equidad de Género de tratar de ridiculizar al arzobispo de Santiago”, aseveró.

Además, Aedo hizo un llamado a terminar con la política que cancelación “que tienen algunos sectores del Gobierno”. “No compartimos las opiniones de la ministra Orellana, no son democráticas, simplemente el burlarse de quienes no piensan lo mismo es lo típico de los regímenes autoritarios. Ya no vamos a seguir soportando a estos regímenes que tratan de imponer su pensamiento único. Dejamos atrás la dictadura de Pinochet hace muchos años, pero parece que a la ministra se le olvido“, remarcó.

En tanto, la diputada y presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, indicó que “nuevamente vemos a la ministra con una actitud ofensiva en su forma de declarar, siempre más preocupada de atacar que de unir”. “Reiteramos al Gobierno en que no insista en esta materia, porque no va a contar con nuestros votos para apoyar un proyecto de ley que acabe con la vida de inocentes”, recalcó Concha.

Por su parte, mediante su cuenta de X, la parlamentaria frenteamplista, Lorena Fries, hizo hincapié en que la democracia es para todos y todas “sin importar una determinada religión”.

“Es necesario que se abra el debate del aborto para que tengan cabida todas las opiniones, todas las formas de vida que existen en una democracia”, subrayó Fries. En ese sentido, la diputada enfatizó que esa es la forma de convivir: “Debatir sobre los temas que tenemos diferencias y eventualmente dejar que las mayorías se expresen y nunca obligar a personas a lo que no quieren hacer”.

La democracia es para todos y todas, no sólo para personas de determinadas religiones. Sobre la ley de aborto y las declaraciones del cardenal arzobispo Chomalí pic.twitter.com/E7uUXFaJcH — Lorena Fries (@lorenafriesm) December 26, 2024

De la misma manera, mediante el ex-Twitter, la diputada del Partido Acción Humanista, Ana María Gazmuri, enfatizó en la importancia del proyecto de aborto. “Que en marzo sea ingresado el proyecto de aborto, independiente la salida del Presidente, es la única posibilidad realista que tenemos“, afirmó.

En esa misma línea, la parlamentaria subrayó que este es un proyecto significativo y muy esperado por las mujeres del país y sobre todo “en el camino de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos“.

“Esto debe ser un proceso de amplia participación ciudadana y atenta escucha parlamentaria. No van a hacer falta los llamados, ya existe un sentido de urgencia. El éxito de moción no está vinculado al poder que tenga o no tenga el Presidente Gabriel Boric, el proyecto será algo propuesto por este Gobierno, pero va ser una discusión que tendremos que dar en todos nuestros ámbitos como sociedad“, agregó.

Gazmuri también remarcó que en términos políticos la discusión “está obsoleta“, ya que por ejemplo el arzobispo de Santiago puede tener una determinada idea sobre este tema y emitirla en su posición de poder, mientras que calla respecto a otros, pero “es ingenuo creer que su opinión puede influir en la decisión o causar algún tipo de repercusión“.

“Es importante recordar que la lucha por el aborto legal trasciende colores políticos, porque aquí se trata de derechos, de salud y por lo mismo, es urgente para nosotras las mujeres“, destacó.