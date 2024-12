Roberto Celedón: "El aborto sin causal no tiene ninguna posibilidad de prosperar"

El exconvencional Roberto Celedón, quien asumirá el 6 de enero como diputado en reemplazo de su fallecida esposa Mercedes Bulnes, comentó sobre su postura respecto al proyecto de aborto sin causales que impulsa La Moneda.

En entrevista con La Tercera, Celedón reveló que aceptó ser nominado por el Frente Amplio para ocupar el cargo de la diputada Bulnes dado que “entendía que era un homenaje a ella. Y también que podía ser un aporte a la región, digamos, una región que nosotros estamos vinculados hace muchos años, décadas”.

Al ser consultado sobre si el partido le pidió alguna condición para poder utilizar este escaño, el exconvencional señaló que “la verdad es que ninguna condición, porque tanto Mercedes como yo somos independientes y se nos ha respetado esa calidad”.

“En el Frente Amplio me pidieron que lo que vayamos a hacer en 2025 sea conversado con ellos y me parece una petición completamente obvia, razonable y no haría nada sin previamente conversarlo con ellos porque ellos han depositado confianza ayer en Mercedes, hoy en mi persona y nunca voy a defraudar una confianza actuando sin compartir toda una experiencia”, añadió.

En cuanto a su objetivo como diputado, detalló que será “que haya una reforma al sistema de pensiones en Chile. Y eso me parece una prioridad absoluta que no debe postergarse más. Yo tengo una pésima opinión sobre el sistema de AFP. No resolvió para nada el sistema de capitalización privada”.

Sobre su rechazo como como convencional a un inciso relacionado con los derechos reproductivos de las mujeres, Celedón argumentó “que estaba muy mal formulada la norma que se propuso inicialmente y que fue subsanada unánimemente después en la comisión encargada de la redacción final del texto, de la cual fui parte”.

En esta línea, sostuvo que “el aborto sin causal no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque sería inconstitucional y contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. No es por nada que la presidenta Bachelet planteó un proyecto de tres causales”.

Respecto a si estaría en contra si fuera hasta las 14 semanas, indicó que quiere “saber por qué 12, por qué 14. No voy a caer en el debate simplón de abortos sin causales o con causales. No es el punto, no es el tema”.

“Yo respeto la norma que está en la Convención Americana de Derechos Humanos que es obligación de todos proteger la vida del que está por nacer. No tengo conocimiento científico que me permita distinguir entre dos y catorce semanas, no lo tengo. Pero lo que tengo en absoluta claridad es que el aborto no es otro método anticonceptivo”, añadió.

Junto con esto, agradeció “al Frente Amplio que, conociendo mi criterio, lo haya respetado, lo respete y no lo encuentre obstáculo para que postule como persona que reemplace a la diputada Mercedes, cuya opinión en este tema no era muy distinta de la mía”.