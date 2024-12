Silvana del Valle por indulto a Katty Hurtado: "Las agrupaciones feministas demostramos que organizadas tenemos un poder muy importante"

En vísperas de navidad, el Presidente Gabriel Boric otorgó el indulto a Katty Hurtado Caañamo, mujer que en 2018 fue condenada a 20 años de cárcel por defenderse de una agresión sexual y femicida perpetrada por su expareja.

Esto, luego de que tras años de acompañar a Katty, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres junto a otras organizaciones presentaran una solicitud de indulto en enero de 2024 al Congreso, iniciativa que fue ampliamente respaldada por diputadas y senadoras.

“Después de estudiar en conciencia todos los antecedentes del caso, teniendo a la vista el historial de agresiones que ha vivido, el daño acreditado por la violación que sufrió en la cárcel de Calama, su historial en los más de seis años que lleva privada de libertad, y una profunda reflexión de meses, he decidido hacer uso de la facultad conferida por la Constitución y otorgar indulto presidencial a Katty Hurtado Caamaño”, afirmó el Mandatario a través de su cuenta de X el 24 de diciembre.

Al respecto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la abogada e integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle, afirmó que: “Nosotras estamos profundamente satisfechas tras muchísimo tiempo de trabajo para obtener este indulto y estamos muy contentas por Katty, principalmente, por ella, porque después de muchas situaciones que tuvo que vivir, finalmente, puede estar junto a su familia“.

Sobre este caso, la abogada reflexionó que “en Chile, el sistema jurisdiccional sigue estando al debe en cuanto a la violencia hacia las mujeres, pero no es solamente la justicia, sino que toda la institucionalidad estatal y la sociedad en general está con un problema grave de comprensión aún de la situación de la violencia hacia las mujeres”.

En ese sentido, aseveró que “Katty es el paradigma que se enfrenta al continuo de violencia que vivimos las mujeres a lo largo de toda nuestra vida. Y ella toma una decisión producto de toda una vida de violencia que la lleva a tener la idea, que es bastante real, de que no que va a tener protección por parte del Estado”.

“En ese contexto, generar una denuncia, solicitar cuidados, protección, no es algo que para ella resultara factible, y eso luego se suma a toda una violencia institucional desde el momento en que se entrega y en que comienza a ser sujeto de una investigación porque ni las policías, ni el Servicio Médico Legal (SML), ni el Ministerio Público, ni los tribunales de justicia fueron capaces de analizar los hechos en los que ella estaba involucrada con una perspectiva de género, tal como lo mandatan los tratados internacionales que obligan al Estado de Chile a generar una justicia con un enfoque diferente al que se está viendo hasta hoy”, destacó.

Por lo mismo, Del Valle enfatizó que “las normas que ya existen como es la legitima defensa y el estado de necesidad exculpante no son observadas por ninguno de estos entes estatales de manera correcta, por tanto, los medios probatorios que se utilizan llevan a una condena que no solamente no debió haber ocurrido, sino que además es mucho más grave de la que podría haber sucedido en otras circunstancias con un imputado varón“.

Así, hizo hincapié en que “siguen existiendo mujeres y disidencias que se defienden, y que siguen siendo sus casos abordados sin mirar que es una persona perteneciente a estos grupos. Todo lo que sucede con posterioridad, Katty sigue siendo víctima de ser apresada de varias otras formas de violencia institucional gravísimas, entonces, en definitiva, todo lo que le sucedió a ella es la muestra viviente de que el Estado de Chile y la sociedad completa todavía está al debe en comprender el fenómeno de la violencia hacia las mujeres y en tener herramientas, formas o prácticas para poder erradicarla“.

Acerca de los cambios institucionales y en la sociedad que se deberían generar para que este tipo de casos no se repitan, Silva del Valle sostuvo que: “La tolerancia de la violencia hacia las mujeres está en la base del constructo social, es una cuestión que es mucho más que la aplicación o no de una ley. Viene desde la educación, en primera instancia, en adelante y en la formación profesional“.

“Aquí, tenemos una serie de profesionales que se vieron involucrados en la investigación y también en el proceso judicial, que claramente no tuvieron capacitación en derechos humanos ni en derechos humanos de las mujeres y las infancias. Por ejemplo, dentro de las falencias que ocurrieron durante la investigación, es que, como ya es sabido y como lo hemos expresado varias veces, el psiquiatra que realiza el informe para el caso de Katty, si bien es positivo en cierto modo, porque explica algunas de las cuestiones que tienen que ver con las motivaciones de Katty para tomar la decisión que tomó, es un informe de carácter estándar, casi copiado y pegado de otros procesos judiciales y esa persona que hace el informe, que es un medico psiquiatra del SML, es un hombre que hoy está condenada por femicidio”, detalló.

Respecto de lo que significa este indulto, la abogada Del Valle señaló que “el primer gran resultado de lo que hemos estado viviendo estos días, es que las agrupaciones feministas y de mujeres hemos demostrado que organizadas tenemos en nuestra manos un poder muy importante, el que no tiene que ver con que se haya dado o no el indulto, sino con el que nosotros, con un trabajo hasta de hormiguita hemos ido generando consciencia dentro de todas las situaciones que están pasando porque, además, el tema de la violencia hacia las mujeres, en particular, de la violencia sexual es un asunto que está todavía muy presente en nuestras vidas y nosotras seguimos trabajando y luchando, generando consciencia sobre la violencia en términos generales!.

“Entonces creo que un primer resultado, es que nosotras como movimiento feminista, la Red Chilena y otras organizaciones aliadas, hemos logrado un trabajo, constante, permanente y obtener que se generara al menos en las autoridades una consciencia sobre como ocurren las situaciones de violencia hacia las mujeres“, destacó.